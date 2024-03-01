BMW меняет представление об аэрографии с электронным покрытием E Ink. И готовит революцию в покраске автомобилей

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Компания BMW представила арт-кар BMW i5 Flow Nostokana с аэрографией в африканском стиле, которая в буквальном смысле оживает благодаря электронному покрытию E Ink. Каждый из 1349 частей пленки E Ink вырезали лазером и подключили к контроллеру. Две полосы прикрепили по каждому борту электрического седана BMW i5 и еще несколько идут через капот, крышу и багажник. Они содержат миллионы микрокапсул, цвет которых меняется под действием электрического тока.

В 2022 году покрытие E Ink умело менять цвет только с черного на белый. В 2023-м концепт BMW i Vision Dee показал, что может отображать до 32 цветов. Арт-кар BMW i5 Flow Nostokana демонстрирует способность создавать сложные и точные формы и узоры. Он украсил экспозицию BMW на выставке Frieze в Лос-Анджелесе, открывшейся 29 февраля.

Фото: BMW

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«BMW i5 Flow Nostokana чтит историю бренда BMW и уникальным образом продолжает историю нашего глобального культурного взаимодействия», – сказал Андриан ван Хойдонк, глава BMW Group Design. – «Он сочетает в себе искусство с прогрессивными технологиями. Здесь сама технология становится искусством».

Упомянутые модели: BMW i5

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