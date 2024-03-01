BMW меняет представление об аэрографии с электронным покрытием E Ink. И готовит революцию в покраске автомобилей
В 2022 году покрытие E Ink умело менять цвет только с черного на белый. В 2023-м концепт BMW i Vision Dee показал, что может отображать до 32 цветов. Арт-кар BMW i5 Flow Nostokana демонстрирует способность создавать сложные и точные формы и узоры. Он украсил экспозицию BMW на выставке Frieze в Лос-Анджелесе, открывшейся 29 февраля.
«BMW i5 Flow Nostokana чтит историю бренда BMW и уникальным образом продолжает историю нашего глобального культурного взаимодействия», – сказал Андриан ван Хойдонк, глава BMW Group Design. – «Он сочетает в себе искусство с прогрессивными технологиями. Здесь сама технология становится искусством».
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Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia
Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее
-
01.03.2024, 07:42
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Приближаются выборы и в повестке дня вновь возник популярный у российских законодателей вопрос об отмене транспортного налога. Очередной законопроект предлагает полностью заменить его топливными акцизами.Читать далее
-
01.03.2024, 07:05
Байден назвал китайские автомобили опасными. В ответ на аналогичные обвинения со стороны китайцев в адрес Tesla
Президент США Джо Байден поручил провести расследование в отношении импортируемых в страну автомобилей китайского производства. Он назвал их опасными для США.Читать далее
-
01.03.2024, 00:15
Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
-
01.03.2024, 00:07
Что изменится в России с 1 марта 2024 года: 4 важных изменения для водителей
С 1 марта 2024 года в России в силу вступают несколько важных нормативных актов, четыре из них прямо или косвенно затрагивают автомобилистов. Они касаются ОСАГО, цен на бензин, грузоперевозок и поездок с детьми за границу.Читать далее
-
29.02.2024, 16:53
Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной модели Lada Iskra в кузове универсал. По казенным рисункам трудно представить, как машина будет выглядеть в жизни. Журналисты обратились за помощью к дизайнеру.Читать далее
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