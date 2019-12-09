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9 декабря 2019, 00:32

BMW Motorrad представила 1800-кубовый оппозитный двигатель

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Компания BMW поделилась техническими подробностями нового мотоциклетного двигателя – самого большого в моторной линейке подразделения Motorrad. Двухцилиндровый оппозитный агрегат, названный Big Boxer, имеет рабочий объем 1802 куб. см., с которых снимают 91 л.с. и 158 Нм пикового крутящего момента.
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель

Фото

BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
BMW Motorrad представила 1800 кубовый оппозитный двигатель
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Компания BMW работает над созданием большого круизного байка, который уже успели окрестить «убийцей Харлеев». Пока мотоцикл представлен в статусе прототипа, но мотор для него вполне готов к серийному производству. Оппозитный двигатель соответствует стандарту Евро-5 и может «переваривать» 95-й и 98-й бензин.

Пиковая мощность в 91 л.с. и крутящий момент в 158 Нм достигается при 4 750 об/мин. Но как заявляет автопроизводитель, в диапазоне от 2 000 до 4 000 оборотов крутящий момент постоянно поддерживается на уровне 150 Нм, что свидетельствует об отличной тяге. А значит, новый «оппозитник» должен стать источником настоящего удовольствия для райдеров.

Корпус двигателя изготовлен из алюминия, а коленчатый вал – из закаленной стали. Однодисковое сухое сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. В связке с 6-ступенчатой трансмиссией и выпускной системой мотор весит 110,8 кг. Можно предположить, что полная масса мотоцикла будет внушительной.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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BMW Motorrad представила 1800-кубовый оппозитный двигатель
{{material_125061}}Компания BMW работает над созданием большого круизного байка, который уже успели окрестить «убийцей Харлеев». Пока мотоцикл представлен в статусе прототипа, но мотор для него вполне готов к серийному производству. Оппозитный двигатель соответствует стандарту Евро-5 и может «переваривать» 95-й и 98-й бензин.Пиковая мощность в 91 л.с. и крутящий момент в 158 Нм достигается при 4 750 об/мин. Но как заявляет автопроизводитель, в диапазоне от 2 000 до 4 000 оборотов крутящий момент постоянно поддерживается на уровне 150 Нм, что свидетельствует об отличной тяге. А значит, новый «оппозитник» должен стать источником настоящего удовольствия для райдеров.Корпус двигателя изготовлен из алюминия, а коленчатый вал – из закаленной стали. Однодисковое сухое сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. В связке с 6-ступенчатой трансмиссией и выпускной системой мотор весит 110,8 кг. Можно предположить, что полная масса мотоцикла будет внушительной.
2019-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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