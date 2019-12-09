9 декабря 2019, 00:32
BMW Motorrad представила 1800-кубовый оппозитный двигатель
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Компания BMW поделилась техническими подробностями нового мотоциклетного двигателя – самого большого в моторной линейке подразделения Motorrad. Двухцилиндровый оппозитный агрегат, названный Big Boxer, имеет рабочий объем 1802 куб. см., с которых снимают 91 л.с. и 158 Нм пикового крутящего момента.
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Пиковая мощность в 91 л.с. и крутящий момент в 158 Нм достигается при 4 750 об/мин. Но как заявляет автопроизводитель, в диапазоне от 2 000 до 4 000 оборотов крутящий момент постоянно поддерживается на уровне 150 Нм, что свидетельствует об отличной тяге. А значит, новый «оппозитник» должен стать источником настоящего удовольствия для райдеров.
Корпус двигателя изготовлен из алюминия, а коленчатый вал – из закаленной стали. Однодисковое сухое сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. В связке с 6-ступенчатой трансмиссией и выпускной системой мотор весит 110,8 кг. Можно предположить, что полная масса мотоцикла будет внушительной.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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