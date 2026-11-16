16 ноября 2026, 22:19
Сенсоры нравятся не всем: BMW допустила возвращение физических кнопок в новые модели при одном условии
Сенсоры нравятся не всем: BMW допустила возвращение физических кнопок в новые модели при одном условии
В Neue Klasse часть привычных переключателей сохранилась, хотя многие функции сосредоточены на дисплеях. BMW готова учитывать спрос на физические кнопки. В компании объяснили, при каком условии могут пересмотреть подход к салону.
В салонах Neue Klasse физическое управление не исчезло полностью: у водителя остаются подрулевые рычаги указателей поворота и стеклоочистителей. Есть также физический регулятор громкости и отдельные клавиши быстрого доступа к функциям, связанным с устранением запотевания стекол.
Привычную комбинацию приборов заменяет BMW Panoramic Vision: информация проецируется в нижнюю часть лобового стекла. Основной объем функций сосредоточен на центральном сенсорном дисплее диагональю 17,9 дюйма, а голосовое управление BMW рассматривает как второй основной способ взаимодействия с автомобилем. Такое распределение сокращает количество физических клавиш, сохраняя отдельные часто используемые органы управления.
Neue Klasse, новое поколение электромобилей BMW: первым серийным представителем семейства стал iX3, затем к нему присоединился седан i3. Теперь BMW допускает расширение набора физических органов управления. Клаудия Майер, менеджер компании по цифровым технологиям для моделей Neue Klasse, считает сенсорный экран вместе с голосовым управлением оптимальным базовым решением, но заявила, что BMW готова учитывать отзывы покупателей. Среди возможных изменений названы физические элементы климат-контроля и обычные кнопки на рулевом колесе. Как сообщает Carsales, обсуждение состоялось на международной презентации новых 3 Series и i3; компания не объявила конкретных сроков возможных изменений, не назвала модели или рынки.
В новых BMW iX3 и i3 многие функции сосредоточены на крупных дисплеях. Майер рассказала, что BMW принимает во внимание отзывы клиентов. Пока речь идет о возможной корректировке будущих автомобилей при устойчивом спросе, а не об объявленном обновлении или утвержденной комплектации.
Физические органы управления связаны и с оценкой безопасности: по данным AutoNext, новый BMW iX3 получил пять звезд Euro NCAP по протоколам 2026 года и 100% за органы управления автомобилем. К функциям с прямым физическим вводом относятся указатели поворота и стеклоочистители с омывателями. Для аварийной сигнализации, звукового сигнала и кнопки eCall также предусмотрено физическое управление.
Расходы на подержанную BMW 520i E39 разбирались в материале о BMW 520i. В случае Neue Klasse речь идет о возможном пересмотре набора органов управления по запросу покупателей.
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