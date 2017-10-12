BMW может объединить усилия с Great Wall
В прошлом году BMW увеличила продажи на 11,3%, но уступила Mercedes-Benz по показателю роста продаж - ее рост составил 26,6%. Поэтому нет ничего удивительного в том, что баварцы стремятся локализовать свое производство в Китае. Это позволит увеличить присутствие марки на рынке Поднебесной.
После возникновении информации о возможном сотрудничестве BMW и Great Wall, акции второй компании резко подорожали. Стоит отметить, что для BMW это не первый опыт сотрудничества с компаниями из Поднебесной. В настоящее время на счету баварцев уже имеется завод, построенный вместе с маркой Brilliance.
Напомним, что ранее BMW сообщила, что планирует создать новый завод на территории Калининграда. Там будет осуществляться сварка и окраска кузова новых автомобилей.
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