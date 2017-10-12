12 октября 2017, 14:31

BMW может объединить усилия с Great Wall

Немецкая компания BMW и китайский концерн Great Wall рассматривают возможность создания совместного предприятия в городе Чаншу. Окончательное решение пока не принято.
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BMW намерена создать собственное предприятие на территории особой экономической зоны в Калининграде. На этом ...
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Для BMW китайский рынок весьма важен - с каждым годом компания наращивает объемы продаж на данной территории. Согласно статистике, марка занимает второе место по реализации в премиальном сегменте - первое место досталось Audi.

В прошлом году BMW увеличила продажи на 11,3%, но уступила Mercedes-Benz по показателю роста продаж - ее рост составил 26,6%. Поэтому нет ничего удивительного в том, что баварцы стремятся локализовать свое производство в Китае. Это позволит увеличить присутствие марки на рынке Поднебесной.

После возникновении информации о возможном сотрудничестве BMW и Great Wall, акции второй компании резко подорожали. Стоит отметить, что для BMW это не первый опыт сотрудничества с компаниями из Поднебесной. В настоящее время на счету баварцев уже имеется завод, построенный вместе с маркой Brilliance.

Напомним, что ранее BMW сообщила, что планирует создать новый завод на территории Калининграда. Там будет осуществляться сварка и окраска кузова новых автомобилей.

Новости БМВ, Грейт Вол

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW может объединить усилия с Great Wall
{{material_121261}}Для BMW китайский рынок весьма важен - с каждым годом компания наращивает объемы продаж на данной территории. Согласно статистике, марка занимает второе место по реализации в премиальном сегменте - первое место досталось Audi.В прошлом году BMW увеличила продажи на 11,3%, но уступила Mercedes-Benz по показателю роста продаж - ее рост составил 26,6%. Поэтому нет ничего удивительного в том, что баварцы стремятся локализовать свое производство в Китае. Это позволит увеличить присутствие марки на рынке Поднебесной.После возникновении информации о возможном сотрудничестве BMW и Great Wall, акции второй компании резко подорожали. Стоит отметить, что для BMW это не первый опыт сотрудничества с компаниями из Поднебесной. В настоящее время на счету баварцев уже имеется завод, построенный вместе с маркой Brilliance.Напомним, что ранее BMW сообщила, что планирует создать новый завод на территории Калининграда. Там будет осуществляться сварка и окраска кузова новых автомобилей.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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