20 декабря 2017, 13:52

BMW начал производство кроссовера X7

На заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина) стартовало производство большого кроссовера X7. Соответствующий прототип Concept X7 iPerformance дебютировал на автосалоне во Франкфурте.
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BMW начал производство кроссовера X7 BMW
BMW X7
В основу модели легла модульная платформа CLAR, на которой также базируется седан 7-Series нового поколения. У машин также будет общая моторная линейка. В ее состав войдут дизельные и бензиновые моторы, в том числе V12 и гибридная силовая установка.

В длину прототип X7 достигает 5020 мм, в ширину — 2020 мм, а в высоту — 1800 мм. Размер колесной базы вседорожника составил 3010 мм, что на 76 мм больше, чем у X5. Сохранятся ли габариты на серийной версии, пока не уточняется.

Известно, что салон будет рассчитан на 7 пассажиров, для этого предусмотрят третий ряд сидений. А вот внешность автомобиля выполнят в стилистике «младших братьев» - Х5 и Х6.
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BMW начал производство кроссовера X7
{{model_6335}}В основу модели легла модульная платформа CLAR, на которой также базируется седан 7-Series нового поколения. У машин также будет общая моторная линейка. В ее состав войдут дизельные и бензиновые моторы, в том числе V12 и гибридная силовая установка.В длину прототип X7 достигает 5020 мм, в ширину — 2020 мм, а в высоту — 1800 мм. Размер колесной базы вседорожника составил 3010 мм, что на 76 мм больше, чем у X5. Сохранятся ли габариты на серийной версии, пока не уточняется.Известно, что салон будет рассчитан на 7 пассажиров, для этого предусмотрят третий ряд сидений. А вот внешность автомобиля выполнят в стилистике «младших братьев» - Х5 и Х6.
2017-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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