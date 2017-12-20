BMW начал производство кроссовера X7
На заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина) стартовало производство большого кроссовера X7. Соответствующий прототип Concept X7 iPerformance дебютировал на автосалоне во Франкфурте.
В длину прототип X7 достигает 5020 мм, в ширину — 2020 мм, а в высоту — 1800 мм. Размер колесной базы вседорожника составил 3010 мм, что на 76 мм больше, чем у X5. Сохранятся ли габариты на серийной версии, пока не уточняется.
Известно, что салон будет рассчитан на 7 пассажиров, для этого предусмотрят третий ряд сидений. А вот внешность автомобиля выполнят в стилистике «младших братьев» - Х5 и Х6.
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09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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07.06.2016, 22:29
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