21 июля 2017, 11:45

BMW начинает масштабную отзывную кампанию

Баварский автопроизводитель объявил об отзыве приблизительно 350 тысяч транспортных средств с дизельными силовыми установками на территории Германии. Объектом доработок станут моторы экологического класса Евро-5.
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Власти Германии озабочены слишком высоким уровнем вредных выбросов в стране. В связи с этим концерн Daimler ...
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Причиной отзывной кампании стало желание производителя усовершенствовать систему выброса веществ, которые негативно влияют на окружающую среду. В целях реализации отзывного проекта завод инвестирует порядка 200 млн евро.

Напомним, что это не первый «дизельный» отзыв автомобилей. Экологи Германии призывают власти законодательно запретить на территории страны эксплуатацию автомобилей с дизельными двигателями. По мнению защитников окружающей среды, урон, наносимый «тяжелым топливом», гораздо серьезнее, чем выгоды от использования «дизеля».

С начала текущего года в Германии зарегистрировано более 15 млн дизельных транспортных средств.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW начинает масштабную отзывную кампанию
{{material_120132}}Причиной отзывной кампании стало желание производителя усовершенствовать систему выброса веществ, которые негативно влияют на окружающую среду. В целях реализации отзывного проекта завод инвестирует порядка 200 млн евро.Напомним, что это не первый «дизельный» отзыв автомобилей. Экологи Германии призывают власти законодательно запретить на территории страны эксплуатацию автомобилей с дизельными двигателями. По мнению защитников окружающей среды, урон, наносимый «тяжелым топливом», гораздо серьезнее, чем выгоды от использования «дизеля».С начала текущего года в Германии зарегистрировано более 15 млн дизельных транспортных средств.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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