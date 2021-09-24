«BMW - награда, «Веста» - наказание». Так куряне отреагировали на «олимпийский» кроссовер Инны Дериглазовой
Фото: instagram/kursk.news24
Подпись в городском паблике соответствующая: «Наш Олимпийский Чемпион Инна Дериглазова на своей новой машине. Заслужила»! Куряне в большинстве своем согласны с такой оценкой. «Конечно, заслужила! – пишет жительница областного центра под ником musyacat. - Сколько она тренируется, сколько в это сил и здоровья вложено. Прекрасная машина для прекрасной девушки».
При этом раздаются и другие голоса. «Молодец, - отмечает Дмитрий Кручик. - Вот только не пойму: почему подарили заграничный автомобиль? А как же патриотизм и поддержка отечественной промышленности? Это как намёк спортсменам «за границей лучше».
Та же постановка вопроса и у kery_kery_46rus: «А чего это они не дарят наш автопром? Российский спортсмен - и на те «Ладу X-ray». «Бумы» - это же награда, а «Веста» - наказание», - отвечает земляку katunin.kirill.
Два других комментария: «Хорошо хоть не «Весту» подарили». «А какое это заграничное авто? Его сделали за границей? Нет. Единственное заграничное - это китайские детали, собранные русскими мужиками. Так что патриотизм присутствует».
«А ветераны Великой Отечественной на «семёрках». Страна идиотов», - подытоживает Денис Сидоров.
Для справки: Инна Дериглазова - российская фехтовальщица на рапирах. Двукратная Олимпийская чемпионка, дважды серебряный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Родилась в г. Курчатове Курской области.
Водит машину с 18 лет, хотя до получения прав будущая олимпийская чемпионка не могла представить себя за рулем. Инна призналась, что у нее две хорошие дорогие машины, но марки и модели не назвала. И без этого известно, что одна из иномарок – Porsche Cayenne.
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