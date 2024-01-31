BMW научила автомобили включать поворотники взглядом. Как это работает?

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Новая функция появится в автомобилях BMW 5-Series, 7-Series, а также в кроссоверах Х5, Х6, Х7 и iX. Система автопилота 2 уровня ранее позволяла ездить по шоссе без рук на скоростях в пределах 135 км/ч, но функция автоматической смены полосы движения требовала, чтобы водитель подтвердил маневр, нажав на рычаг поворотников. Усовершенствованная функция Active Lane Change позволяет перестраиваться, просто посмотрев в боковое зеркало. Указатель поворота при этом будет включаться автоматически.

В компании не пояснили, достаточно ли будет просто бросить взгляд в боковое зеркало или придется смотреть туда несколько секунд. Можно предположить, что число случайных перестроений будет велико. С другой стороны, благодаря новой функции у всех автомобилей BMW при перестроении будут включаться поворотники.

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