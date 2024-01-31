BMW научила автомобили включать поворотники взглядом. Как это работает?
Фото: BMW
В компании не пояснили, достаточно ли будет просто бросить взгляд в боковое зеркало или придется смотреть туда несколько секунд. Можно предположить, что число случайных перестроений будет велико. С другой стороны, благодаря новой функции у всех автомобилей BMW при перестроении будут включаться поворотники.
-
01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
-
01.02.2024, 12:31
Что происходит в России на рынке запчастей: где больше контрафакта
С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
-
01.02.2024, 08:12
Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине
Министерство транспорта Великобритании сочло возможным отправлять на Украину подлежащие утилизации старые и неэкологичные автомобили. Соответствующее письмо ведомство направило мэру Лондона Садику Хану.Читать далее
-
01.02.2024, 07:45
Какие изменения ждут российских водителей с 1 февраля 2024 года
Минувший год принес российским автомобилистам ряд сильных потрясений: от ощутимого роста цен на автомобили и топливо до реформы такси и техосмотра. В сравнении с этим, в феврале ожидается относительное затишье.Читать далее
-
01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
-
01.02.2024, 12:31
Что происходит в России на рынке запчастей: где больше контрафакта
С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
-
01.02.2024, 08:12
Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине
Министерство транспорта Великобритании сочло возможным отправлять на Украину подлежащие утилизации старые и неэкологичные автомобили. Соответствующее письмо ведомство направило мэру Лондона Садику Хану.Читать далее
-
01.02.2024, 07:45
Какие изменения ждут российских водителей с 1 февраля 2024 года
Минувший год принес российским автомобилистам ряд сильных потрясений: от ощутимого роста цен на автомобили и топливо до реформы такси и техосмотра. В сравнении с этим, в феврале ожидается относительное затишье.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий