2 февраля 2018, 14:16

BMW назвал стоимость купе и родстера i8

Дилеры BMW в России начали прием заказов на рестайлинговые версии купе и родстера i8. Стоимость BMW i8 Coupe в базовом оснащении составляет 9 490 000 рублей, BMW i8 Roadster – 11 150 000 рублей.
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BMW назвал стоимость купе и родстера i8 BMW i8
BMW i8
Выпускается с 2015 г.
Новый 10 040 000 Р
Первые покупатели смогут заказать специальную лимитированную версию родстера First Edition. Таких машин выпустят всего 200 экземпляров. Узнать их можно по темным матовым 20-дюймовым колесным дискам, черным контрастным вставкам на кузове и надписи: «First Edition: 1 of 200».

Базовая комплектация включает в себя систему курсовой устойчивости, регулируемые по жесткости амортизаторы, ассистент вождения, динамический круиз-контроль и двухзонный климат. Также в базе доступны запуск двигателя кнопкой, комфортный доступ и дистанционное управление, светодиодная оптика и большой 8,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией. Размеры шин BMW i8: 195/50 R20 спереди и 215/45 R20 сзади. За дополнительную плату можно установить проектор на лобовое стекло и поменять стандартные материалы отделки на углепластик, керамику и перфорированную кожу. Мягкая крыша родстера складывается в багажник за 16 секунд.

Рестайлинг не затронул конструктивные элементы i8. Клиренс остался прежним – 117 мм. Обновилось программное обеспечение и гибридная установка, которая стала чуть мощнее благодаря улучшенным настройкам электромотора. Суммарная отдача силовой установки, состоящий из бензинового турбомотора сзади и электромотора спереди, возросла до 374 л.с. (569 Нм). С места до первой «сотни» родстер разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 249 км/ час.
Новинки и концепт кары БМВ ай 8

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BMW назвал стоимость купе и родстера i8
{{model_6157}}Первые покупатели смогут заказать специальную лимитированную версию родстера First Edition. Таких машин выпустят всего 200 экземпляров. Узнать их можно по темным матовым 20-дюймовым колесным дискам, черным контрастным вставкам на кузове и надписи: «First Edition: 1 of 200».Базовая комплектация включает в себя систему курсовой устойчивости, регулируемые по жесткости амортизаторы, ассистент вождения, динамический круиз-контроль и двухзонный климат. Также в базе доступны запуск двигателя кнопкой, комфортный доступ и дистанционное управление, светодиодная оптика и большой 8,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией. Размеры шин BMW i8: 195/50 R20 спереди и 215/45 R20 сзади. За дополнительную плату можно установить проектор на лобовое стекло и поменять стандартные материалы отделки на углепластик, керамику и перфорированную кожу. Мягкая крыша родстера складывается в багажник за 16 секунд.Рестайлинг не затронул конструктивные элементы i8. Клиренс остался прежним – 117 мм. Обновилось программное обеспечение и гибридная установка, которая стала чуть мощнее благодаря улучшенным настройкам электромотора. Суммарная отдача силовой установки, состоящий из бензинового турбомотора сзади и электромотора спереди, возросла до 374 л.с. (569 Нм). С места до первой «сотни» родстер разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 249 км/ час.
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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