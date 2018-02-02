2 февраля 2018, 14:16
BMW назвал стоимость купе и родстера i8
Дилеры BMW в России начали прием заказов на рестайлинговые версии купе и родстера i8. Стоимость BMW i8 Coupe в базовом оснащении составляет 9 490 000 рублей, BMW i8 Roadster – 11 150 000 рублей.
BMW i8
Выпускается с 2015 г.
Новый 10 040 000 Р
Базовая комплектация включает в себя систему курсовой устойчивости, регулируемые по жесткости амортизаторы, ассистент вождения, динамический круиз-контроль и двухзонный климат. Также в базе доступны запуск двигателя кнопкой, комфортный доступ и дистанционное управление, светодиодная оптика и большой 8,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией. Размеры шин BMW i8: 195/50 R20 спереди и 215/45 R20 сзади. За дополнительную плату можно установить проектор на лобовое стекло и поменять стандартные материалы отделки на углепластик, керамику и перфорированную кожу. Мягкая крыша родстера складывается в багажник за 16 секунд.
Рестайлинг не затронул конструктивные элементы i8. Клиренс остался прежним – 117 мм. Обновилось программное обеспечение и гибридная установка, которая стала чуть мощнее благодаря улучшенным настройкам электромотора. Суммарная отдача силовой установки, состоящий из бензинового турбомотора сзади и электромотора спереди, возросла до 374 л.с. (569 Нм). С места до первой «сотни» родстер разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 249 км/ час.
Читайте по теме
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
Читайте по теме
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
| Кому: иван Ну тут еще может быть вариант, что автомобиль уже был в аварии. Этих подушек там уже и не было, а перед утратил свою жесткость еще при первой аварии. А то что она помята была вхлам, смотря какая авария. Есть машины намного хуже выдерживающие аварии. Их еще называют капсулой смерти (те ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное