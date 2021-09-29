BMW не будет брать на себя обязательства по прекращению производства двигателей внутреннего сгорания
В последнее время производители автомобилей один за другим объявляют о планах перехода на электромобили. Многие обозначают точный год — 2030. Но BMW не следует их примеру. В недавнем интервью Auto News на Мюнхенском автосалоне глава отдела разработок BMW Фрэнк Вебер объяснил, почему компания не делает такие громкие заявления.
«Для электрической мобильности неважно, когда двигатель внутреннего сгорания уйдет с производства. Речь о зарядной инфраструктуре, возобновляемой энергии. Люди готовы? Система готова? Готова ли зарядная инфраструктура?», — заявил Вебер.
«Это также связано с тем, что у меня есть люди, работающие на меня над двигателями внутреннего сгорания, и я со временем перевожу их на электрические. Нет смысла делать переход в одночасье. Я должен убедиться, что этот переход работает безупречно как по социальным, так и по экономическим причинам. Это действительно большие вопросы».
Далее Вебер объяснил, что BMW поддерживает будущие нормы выбросов Евро-7 и хочет получить максимальную отдачу от своих двигателей внутреннего сгорания.
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