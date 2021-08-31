BMW не будет строить собственный завод в России: что дальше?
Фото: РИА Новости
Концерн BMW на протяжении нескольких лет вынашивал планы строительства в Калининградской области собственного завода полного цикла в рамках создаваемого «Автотором» промышленного кластера. Весной 2019 года стало известно, что баварцы решили подписать СПИК с Минпромторгом отдельно от «Автотора». Однако договориться компании не удалось. Зато «Автотор» успешно заключил соглашение в том же году.
Производство автомобилей в России – жизненная необходимость для BMW. В противном случае компании будет сложно выдержать жесткую конкуренцию в премиум-сегменте со стороны Mercedes-Benz, который построил в Подмосковье собственный завод.
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