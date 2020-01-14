14 января 2020, 14:04
BMW не построит завод в России
- 188
- 0
Компания BMW отказалась от идеи построить в России собственный завод. Переговоры с правительством РФ зашли в тупик. Стороны не смогли прийти к соглашению об условиях работы будущего предприятия.
Ранее мы писали
Компания BMW собирается инвестировать 1 млрд евро в строительство собственного автозавода в Венгрии. Новое ...Читать далее
Стороны не смогли договориться об условиях работы. Руководство BMW считало невыгодным даже СПИК, в рамках которого был построен завод Daimler в Московской области. С тех пор требования по локализации стали более жесткими. Минпромторг настаивает не только на сварке и окраске кузовов, но и на производстве автокомпонентов. С учетом сравнительно небольших ежегодных объемов продаж BMW в России (порядка 40 000 машин), локализация комплектующих невыгодна не только баварской компании, но и самим производителям компонентов.
В BMW все еще надеются, что российское правительство скорректирует условия по СПИК для автопроизводителей премиальных брендов, с учетом меньших объемов продаж по сравнению с массовым сегментом. По мнению экспертов, вероятность этого стремится к нулю.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве