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14 января 2020, 14:04

BMW не построит завод в России

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Компания BMW отказалась от идеи построить в России собственный завод. Переговоры с правительством РФ зашли в тупик. Стороны не смогли прийти к соглашению об условиях работы будущего предприятия.
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Переговоры о строительстве завода компания BMW вела с российским правительством более 5 лет. Власти Калининградской области уже готовы были выделить участок под будущий объект в индустриальном парке «Храброво». Территория полностью соответствовала заявленным баварским автопроизводителем требованиям, имелись все необходимые коммуникации. Представители компании даже успели провести геодезические работы. В апреле 2019 года BMW подала отдельную заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), но он так и не был подписан.

Стороны не смогли договориться об условиях работы. Руководство BMW считало невыгодным даже СПИК, в рамках которого был построен завод Daimler в Московской области. С тех пор требования по локализации стали более жесткими. Минпромторг настаивает не только на сварке и окраске кузовов, но и на производстве автокомпонентов. С учетом сравнительно небольших ежегодных объемов продаж BMW в России (порядка 40 000 машин), локализация комплектующих невыгодна не только баварской компании, но и самим производителям компонентов.

В BMW все еще надеются, что российское правительство скорректирует условия по СПИК для автопроизводителей премиальных брендов, с учетом меньших объемов продаж по сравнению с массовым сегментом. По мнению экспертов, вероятность этого стремится к нулю.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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BMW не построит завод в России
{{material_124073}}Переговоры о строительстве завода компания BMW вела с российским правительством более 5 лет. Власти Калининградской области уже готовы были выделить участок под будущий объект в индустриальном парке «Храброво». Территория полностью соответствовала заявленным баварским автопроизводителем требованиям, имелись все необходимые коммуникации. Представители компании даже успели провести геодезические работы. В апреле 2019 года BMW подала отдельную заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), но он так и не был подписан.Стороны не смогли договориться об условиях работы. Руководство BMW считало невыгодным даже СПИК, в рамках которого был построен завод Daimler в Московской области. С тех пор требования по локализации стали более жесткими. Минпромторг настаивает не только на сварке и окраске кузовов, но и на производстве автокомпонентов. С учетом сравнительно небольших ежегодных объемов продаж BMW в России (порядка 40 000 машин), локализация комплектующих невыгодна не только баварской компании, но и самим производителям компонентов.В BMW все еще надеются, что российское правительство скорректирует условия по СПИК для автопроизводителей премиальных брендов, с учетом меньших объемов продаж по сравнению с массовым сегментом. По мнению экспертов, вероятность этого стремится к нулю.
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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