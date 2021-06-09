BMW обновила кроссоверы X3 и X4
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
В моторной гамме сохранились стандартные 2,0-литровые «турбочетверки». Рядные 3,0-литровые моторы для версий M40i дополнили «мягкой» 48-вольтовой гибридной надстройкой, которая обеспечивает дополнительные 11 л.с. при разгоне. Спринт до «сотни» у таких кроссоверов занимает 4,4 секунды. Кроме того, система позволяет ехать на чистом электричестве, когда автомобиль замедляется до 15 км/ч и менее. Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Лишь для BMW X3 сохранили базовую заднеприводную модификацию sDrive30i.
Мощные М-версии получили модернизированный рядный шестицилиндровый двигатель S58 с двойным турбонаддувом с облегченным коленвалом. Мощность в лошадиных силах не изменилась, но по сравнению с предшественником вырос крутящий момент. Теперь кроссоверы BMW X3 M и X4 M выдают 620 Нм максимального крутящего момента, а более мощные M Competition – 650 Нм. Ранее этот показатель у всех кроссоверов составлял 600 Нм. Таким образом, разгон с места до «сотни» теперь занимает 3,9 и 3,7 секунды соответственно, вместо 4,1 и 4,0 секунды у дорестайлинговых автомобилей.
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