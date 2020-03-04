4 марта 2020, 00:01
BMW обновит логотип
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Компания BMW вместе с концептуальным электрокаром BMW i4 продемонстрировала свой обновленный логотип. Он призван олицетворять прогрессивные технологии и движение баварского бренда в направлении тотальной цифровизации.
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По словам представителей BMW, компания должна адаптироваться к покупателям нового поколения, для которых цифровые технологии имеют важное значение. Новый логотип символизирует новую мобильность и удовольствие от вождения в будущем. Компания стоит на пороге электрической революции. Она открыта современным технологиям и новым формам мобильности. По замыслу создателей, новый логотип побудит клиентов заново открыть для себя бренд с его богатой историей и широким модельным рядом.
Помимо логотипа самой марки BMW, обновятся также логотипы суббрендов компании – электрической линейки BMW i и спортивного подразделения BMW M. Шильдик с плоским изображением стилизованной буквы «М», по образному заявлению дизайнеров, стал двухмерной интерпретацией «самой мощной буквы в мире». Логотип BMW i выдержан в том же духе. В будущем им будут маркировать семейства гибридных и полностью электрических моделей BMW.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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