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4 марта 2020, 00:01

BMW обновит логотип

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Компания BMW вместе с концептуальным электрокаром BMW i4 продемонстрировала свой обновленный логотип. Он призван олицетворять прогрессивные технологии и движение баварского бренда в направлении тотальной цифровизации.
BMW обновит логотип

 

BMW обновит логотип

 

BMW обновит логотип

 

BMW обновит логотип
BMW обновит логотип
BMW обновит логотип
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Онлайн-презентация электрического концепта BMW i4 ознаменовалась еще одним важным событием. На шоу-каре красовался обновленный логотип марки. Он лишился черной заливки внешнего круга. Середина сохранила синие и белые сектора – государственные цвета Баварии. Немного изменился штрифт. В целом, эмблема BMW стала более плоской и лаконичной. 

По словам представителей BMW, компания должна адаптироваться к покупателям нового поколения, для которых цифровые технологии имеют важное значение. Новый логотип символизирует новую мобильность и удовольствие от вождения в будущем. Компания стоит на пороге электрической революции. Она открыта современным технологиям и новым формам мобильности. По замыслу создателей, новый логотип побудит клиентов заново открыть для себя бренд с его богатой историей и широким модельным рядом.

Помимо логотипа самой марки BMW, обновятся также логотипы суббрендов компании – электрической линейки BMW i и спортивного подразделения BMW M. Шильдик с плоским изображением стилизованной буквы «М», по образному заявлению дизайнеров, стал двухмерной интерпретацией «самой мощной буквы в мире». Логотип BMW i выдержан в том же духе. В будущем им будут маркировать семейства гибридных и полностью электрических моделей BMW.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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BMW обновит логотип
{{material_127494}}Онлайн-презентация электрического концепта BMW i4 ознаменовалась еще одним важным событием. На шоу-каре красовался обновленный логотип марки. Он лишился черной заливки внешнего круга. Середина сохранила синие и белые сектора – государственные цвета Баварии. Немного изменился штрифт. В целом, эмблема BMW стала более плоской и лаконичной. По словам представителей BMW, компания должна адаптироваться к покупателям нового поколения, для которых цифровые технологии имеют важное значение. Новый логотип символизирует новую мобильность и удовольствие от вождения в будущем. Компания стоит на пороге электрической революции. Она открыта современным технологиям и новым формам мобильности. По замыслу создателей, новый логотип побудит клиентов заново открыть для себя бренд с его богатой историей и широким модельным рядом.Помимо логотипа самой марки BMW, обновятся также логотипы суббрендов компании – электрической линейки BMW i и спортивного подразделения BMW M. Шильдик с плоским изображением стилизованной буквы «М», по образному заявлению дизайнеров, стал двухмерной интерпретацией «самой мощной буквы в мире». Логотип BMW i выдержан в том же духе. В будущем им будут маркировать семейства гибридных и полностью электрических моделей BMW.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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