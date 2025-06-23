BMW обошел «китайцев» и неожиданно возглавил премиальный сегмент в Петербурге

Ранее мы писали Почему новый BMW X3 не берут в Китае даже за полцены Новый BMW X3 столкнулся с серьезной проблемой на китайском рынке. Несмотря на рекордные скидки, превышающие ... Читать далее

Фото: BMW

По данным «Автомаркетолога», за месяц в городе было зарегистрировано 85 новых автомобилей баварской марки – на 31% больше, чем в мае прошлого года. Для сравнения, Exeed и Tank показали результаты в 79 и 73 реализованных авто соответственно, уступая BMW, официальные продажи которой были приостановлены еще три года назад, пишет телеграм-канал AutoRun SPb Рост интереса к BMW объясняется спросом на конкретные модели. В мае самыми востребованными у петербуржцев оказались кроссоверы X3 и X6 – именно они стали основными драйверами продаж. При этом стоит отметить, что все реализуемые в РФ BMW сейчас поставляются через параллельный импорт или ввозятся в частном порядке, без участия официального представительства, покинувшего рынок весной 2022 года.

Ранее мы писали Toyota, BMW и Mercedes в плюсе на фоне общего падения авторынка России В мае 2025 года в России было продано более 7 тысяч новых автомобилей глобальных марок (без учета китайских ... Читать далее

Упомянутые модели: BMW X3 (от 2 810 000 Р ) , BMW X5 (от 4 690 000 Р )

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Такой результат стал неожиданностью для экспертов, поскольку после ухода большинства западных автопроизводителей лидерство в премиальном сегменте уверенно закрепилось за китайскими брендами. Однако BMW, несмотря на отсутствие сервисной сети, официальной гарантии от производителя и существенно более высокие цены, продолжают оставаться узнаваемыми и желанными автомобилями для многих покупателей, особенно в крупных городах.Интересно, что последний раз BMW возглавлял список самых популярных премиальных брендов в Санкт-Петербурге более трех лет назад – в марте 2021 года, когда он обогнал Mercedes-Benz. Тогда ситуация была принципиально другой – дилерская сеть марки работала в штатном режиме, а цены соответствовали европейскому уровню. Теперь же победа достигнута в условиях ограниченного предложения.