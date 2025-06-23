BMW обошел «китайцев» и неожиданно возглавил премиальный сегмент в Петербурге
Рост интереса к BMW объясняется спросом на конкретные модели. В мае самыми востребованными у петербуржцев оказались кроссоверы X3 и X6 – именно они стали основными драйверами продаж. При этом стоит отметить, что все реализуемые в РФ BMW сейчас поставляются через параллельный импорт или ввозятся в частном порядке, без участия официального представительства, покинувшего рынок весной 2022 года.
Интересно, что последний раз BMW возглавлял список самых популярных премиальных брендов в Санкт-Петербурге более трех лет назад – в марте 2021 года, когда он обогнал Mercedes-Benz. Тогда ситуация была принципиально другой – дилерская сеть марки работала в штатном режиме, а цены соответствовали европейскому уровню. Теперь же победа достигнута в условиях ограниченного предложения.
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Новый BMW X3 столкнулся с серьезной проблемой на китайском рынке. Несмотря на рекордные скидки, превышающие 70 тыс. юаней (около 780 тыс. рублей), автомобиль не пользуется спросом среди местных покупателей. В апреле 2025 года в Китае было продано всего 2742 экземпляра модели, что в три раза меньше, чем у конкурентов.Читать далее
-
17.04.2025, 14:57
Пьяный водитель BMW спровоцировал смертельное ДТП (видео)
Накануне днем, 16 марта, на Ушаковской набережной в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. По данным ГУ МВД, аварию спровоцировал 45-летний водитель BMW X5, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.Читать далее
-
20.03.2025, 08:59
Названы три претендента на звание Лучшего автомобиля в мире 2025 года
Жюри международной премии World Car of the Year (WCOTY) определилось с именами трех финалистов, которые в 2025 году поборются за титул лучшего автомобиля в мире. Победителя назовут через месяц.Читать далее
-
11.03.2025, 08:19
На «Автоторе» собрали прощальную партию новеньких BMW X5 и X6
Блогеры рассказали о «возвращении» BMW в Россию. На калининградском заводе «Автотор» из оставшихся с 2022 года на складах комплектующих в начале 2025 года собрали партию BMW X5 и X6 – всего несколько десятков машин.Читать далее
-
11.02.2025, 09:13
Россиянам перечислили бестселлеры параллельного импорта
После ухода с российского рынка ведущих мировых автопроизводителей автомобили европейских, японских и корейских марок начали поставлять по схеме параллельного импорта. Неофициально возят и китайские бренды. Безоговорочным лидером 2024 года стал LiXiang.Читать далее
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