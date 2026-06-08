«Автотор» разбил надежды владельцев: на заводе официально опровергли возобновление сборки BMW X5, X6 и X7

8 июня 2026, 09:14
BMW официально прекратила выпуск автомобилей на «Автоторе» в Калининграде в 2022 году
BMW официально прекратила выпуск автомобилей на «Автоторе» в Калининграде в 2022 году
В Калининграде обсуждают слухи о возобновлении сборки BMW, но на самом деле завод «Автотор» уже давно не выпускает эти автомобили. Почему бренд не спешит возвращаться, какие последствия для рынка и что происходит с гарантийным обслуживанием - объясняем, что важно знать сейчас. Мало кто знает, что формально структура BMW в России еще существует, но фактическая деятельность почти заморожена.
Новость о возможном возобновлении производства BMW на заводе «Автотор» в Калининграде вызвала широкий резонанс среди российских автолюбителей. Для многих владельцев и потенциальных покупателей немецких автомобилей важно понимать, что происходит с брендом в России и чего ждать в ближайшем будущем. Слухи о том, что на предприятии снова собирают кроссоверы BMW X6 40d, X5 и X7, заставили многих задуматься о перспективах рынка и доступности сервисного обслуживания.
Как сообщает «Российская Газета», представители «Автотора» официально опровергли информацию о возобновлении сборки BMW. По их словам, выпуск автомобилей этой марки на калининградском заводе был полностью остановлен еще в феврале 2022 года. Причиной стали изменения в политике концерна BMW, который после начала известных событий свернул не только поставки, но и контрактное производство в России. Несмотря на это, юридическое лицо BMW в стране продолжает существовать, однако фактическая деятельность сведена к минимуму.
Интересно, что структура BMW, созданная для локализации производства на «Автоторе» еще в 2017 году, до сих пор не ликвидирована. Это может указывать на то, что компания не исключает возможности возвращения на российский рынок в будущем, хотя сейчас никаких конкретных планов по возобновлению работы не озвучивается. Важно отметить, что BMW продолжает выполнять гарантийные обязательства перед владельцами своих автомобилей, несмотря на прекращение официальных поставок и продаж в России с 2022 года.
В начале 2026 года стало известно, что концерн BMW дал указание запретить поставки автомобилей из КНР в Россию. Это решение дополнительно ограничило доступность новых моделей для российских покупателей и усилило неопределенность на рынке премиальных автомобилей. На фоне этих событий многие автолюбители обращают внимание на альтернативные варианты, а также на вопросы, связанные с сервисным обслуживанием и поддержкой уже купленных машин.
Стоит напомнить, что ранее на рынке обсуждались проблемы с идентификацией и обслуживанием BMW X6 40d российской сборки. Подробно о сложностях, с которыми столкнулись дилеры и владельцы таких автомобилей, можно узнать в материале, где рассматриваются причины отказа официальных сервисов принимать эти машины: подробности о ситуации с BMW X6 40d российского производства.
Для справки: «Автотор» - один из крупнейших автосборочных заводов России, который ранее сотрудничал с несколькими зарубежными брендами. После ухода BMW предприятие переориентировалось на другие проекты, однако интерес к возможному возвращению немецкой марки сохраняется. На данный момент владельцам BMW в России важно следить за изменениями в политике компании и поддерживать связь с официальными сервисными центрами для решения гарантийных вопросов. Ситуация на рынке остается нестабильной, и любые новости о возвращении западных брендов вызывают повышенное внимание среди автомобилистов.
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