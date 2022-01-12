12 января 2022, 15:30
BMW отчиталась о рекордных продажах: а был ли дефицит чипов?
Весь 2021 год прошел в условиях дефицита автомобильных чипов. Автопроизводители вынуждены были останавливать конвейеры и упрощать комплектации своих моделей. Однако BMW удалось не только завершить год в «плюсе», но и пододвинуть Mercedes-Benz с первого места в сегменте премиальных автомобилей.
Дарья Климова Фото: iStock
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Огромный вклад в рекордные показатели внесло подразделение BMW M. По всему миру было продано 163 542 автомобиля BMW M, что на 13% больше, чем годом ранее. Это также лучший результат продаж М-моделей за все время. Наиболее существенно вырос спрос на заряженные BMW M3 и M4.
Стоит отметить, что в 2021 году Mercedes-Benz реализовал по всему миру 2,05 млн автомобилей и впервые за пять лет упустил корону премиум-сегмента. Однако, статистика автопроизводителя из Штутгарта не включают Smart и подразделение Mercedes Vans.
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