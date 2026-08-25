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Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 11:48

BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей

BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей

Без кнопок: как BMW меняет правила игры в управлении автомобилем
В автомобильной индустрии разгорается спор: нужны ли физические кнопки в салоне или пора полностью переходить на сенсорные панели и голосовое управление. BMW идет против течения, делая ставку на цифровые решения, несмотря на критику и опыт конкурентов. Почему это важно именно сейчас - объясняем, что ждет водителей и как меняются требования к современным авто.

Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 11:48

BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей

Без кнопок: как BMW меняет правила игры в управлении автомобилем

BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей фото: 110km.ru
В автомобильной индустрии разгорается спор: нужны ли физические кнопки в салоне или пора полностью переходить на сенсорные панели и голосовое управление. BMW идет против течения, делая ставку на цифровые решения, несмотря на критику и опыт конкурентов. Почему это важно именно сейчас - объясняем, что ждет водителей и как меняются требования к современным авто.

BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей

В автомобильной индустрии разгорается спор: нужны ли физические кнопки в салоне или пора полностью переходить на сенсорные панели и голосовое управление. BMW идет против течения, делая ставку на цифровые решения, несмотря на критику и опыт конкурентов. Почему это важно именно сейчас - объясняем, что ждет водителей и как меняются требования к современным авто.

Для российских автомобилистов новость о том, что BMW полностью отказывается от физических кнопок в новых моделях, может стать поводом задуматься о будущем комфорта и безопасности за рулем. В условиях, когда привычные элементы управления исчезают, а производители экспериментируют с цифровыми технологиями, вопрос удобства и адаптации к новым решениям становится особенно актуальным.

Как сообщает Российская Газета, BMW решила сделать ставку на сенсорные экраны и голосовое управление, несмотря на то, что многие конкуренты возвращают в салоны классические кнопки и крутилки. Ярким примером стал кроссовер BMW iX3, где полностью убрали физические элементы климат-контроля, заменив их сенсорной панелью и голосовым помощником. В результате интерьер автомобиля превратился в цифровое пространство, где все функции доступны через экран или голосовые команды.

Генеральный директор BMW Group в Австралии Викрам Павах объяснил, что компания ориентируется на молодых водителей, которым важна скорость и многозадачность. По его словам, автомобиль становится частью общества, а голосовое управление - все более востребованной функцией среди клиентов до 45 лет. При этом BMW не боится критики: когда в 2001 году появилась система iDrive, реакция была неоднозначной, но со временем пользователи привыкли к новому формату.

Однако не все производители готовы идти по этому пути. Hyundai, например, вернула физические кнопки после многочисленных жалоб на неудобство сенсорных панелей. Mercedes также признал ошибку и снова внедрил привычные элементы управления, а Volkswagen добавил физические переключатели в новые электромобили. Даже китайские регуляторы решили, что полный отказ от кнопок - тупиковый путь: с 2027 года в КНР более десятка функций, включая поворотники, фары и аварийную сигнализацию, должны быть доступны только через физические элементы.

Интересно, что споры о том, что удобнее - сенсор или кнопка, не утихают и среди российских водителей. Многие отмечают, что сенсорные панели отвлекают от дороги и требуют привыкания, особенно в условиях плохой погоды или при движении по неровным дорогам. В то же время, сторонники новых технологий считают, что цифровые решения позволяют быстрее управлять функциями автомобиля и делают салон более современным. Важно помнить, что любые изменения в эргономике напрямую влияют на безопасность: как показал опыт, даже незначительные нововведения могут вызвать стресс у водителей.

В контексте этой дискуссии стоит вспомнить, что современные автомобили становятся все более сложными, а требования к внимательности за рулем только растут. Например, эксперты уже объясняли, почему даже простые изменения в интерфейсе могут привести к неожиданным последствиям - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как современные системы оповещения влияют на поведение водителей.

По имеющимся данным, BMW продолжает совершенствовать голосового помощника, чтобы повысить точность распознавания команд. В то же время, практика показывает: универсального решения для всех не существует. Молодые водители быстрее адаптируются к цифровым технологиям, но для многих опытных автомобилистов привычные кнопки остаются символом надежности и контроля. Важно учитывать, что в ближайшие годы рынок будет искать баланс между инновациями и удобством, а производители - внимательно следить за реакцией клиентов и требованиями регуляторов.

Упомянутые марки: BMW
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Автоновинки Новые модели автомобилей, Дизайн, Автомобильная аналитика
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