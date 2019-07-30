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30 июля 2019, 13:55

BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4

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Компания BMW готовится серьезно пересмотреть модельный ряд. C рынка выведут яркие, но не пользующиеся особым спросом модели. Угроза нависла над кабриолетами 2-Series, 8-Series и новым Z4, а также над кроссовером Х2 и элегантным 6-Series GT. Одновременно BMW разрабатывает новый большой спортивный кроссовер X8.
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
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Когда в марте 2019 года стало известно о планах BMW «убить» 3-Series GT, это мало кого взволновало. Но сейчас стало известно о более масштабных изменениях в модельной линейке баварского концерна. Под «нож» пойдут модели, которые близки и дороги сердцам многих поклонников BMW. В их числе кабриолеты 2-Series и 8-Series, а также представленный в прошлом году Z4 нового поколения. Конечно, в компании обойдутся без резких движений. Просто когда жизненный цикл текущего поколения подойдет к концу, модель снимут с производства.

Неопределенность нависла над седанами BMW 7-Series со стандартной колесной базой, поскольку львиная доля продаж приходится на удлиненную модификацию. К 2024 году могут прекратить выпуск BMW 6-Series GT. Аналогичная участь может постигнуть относительно популярный BMW X2. В 2018 году в Европе он разошелся тиражом 36,5 тыс. экземпляров, тогда как спрос на BMW X1 был почти втрое выше – 111,5 тыс. экземпляров.

Вместе с тем, инженеры BMW трудятся над проектами принципиально новых моделей, например, гибридными и электрическими iX3, i4 и iNext. Одной из наиболее знаковых машин должен стать BMW X8, который в компании позиционируют как «нарочито спортивный кроссовер». В отличие от X4 и X6, новинка не станет купе-версией флагманского X7. Вместо этого автомобиль получит уникальный дизайн в духе мощных кроссоверов М-линейки. BMW X8 оснастят гибридной силовой установкой M Power с электромотором (170 л.с., 249 Нм) и аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт-ч.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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BMW откажется от выпуска кроссовера X2 и родстера Z4
{{material_126724}}Когда в марте 2019 года стало известно о планах BMW «убить» 3-Series GT, это мало кого взволновало. Но сейчас стало известно о более масштабных изменениях в модельной линейке баварского концерна. Под «нож» пойдут модели, которые близки и дороги сердцам многих поклонников BMW. В их числе кабриолеты 2-Series и 8-Series, а также представленный в прошлом году Z4 нового поколения. Конечно, в компании обойдутся без резких движений. Просто когда жизненный цикл текущего поколения подойдет к концу, модель снимут с производства.Неопределенность нависла над седанами BMW 7-Series со стандартной колесной базой, поскольку львиная доля продаж приходится на удлиненную модификацию. К 2024 году могут прекратить выпуск BMW 6-Series GT. Аналогичная участь может постигнуть относительно популярный BMW X2. В 2018 году в Европе он разошелся тиражом 36,5 тыс. экземпляров, тогда как спрос на BMW X1 был почти втрое выше – 111,5 тыс. экземпляров.Вместе с тем, инженеры BMW трудятся над проектами принципиально новых моделей, например, гибридными и электрическими iX3, i4 и iNext. Одной из наиболее знаковых машин должен стать BMW X8, который в компании позиционируют как «нарочито спортивный кроссовер». В отличие от X4 и X6, новинка не станет купе-версией флагманского X7. Вместо этого автомобиль получит уникальный дизайн в духе мощных кроссоверов М-линейки. BMW X8 оснастят гибридной силовой установкой M Power с электромотором (170 л.с., 249 Нм) и аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт-ч.
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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