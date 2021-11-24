BMW отметит 50-летие подразделения M историческим логотипом и сочными цветами
Фото: autocar.co.uk
В преддверии юбилея, который состоится 24 мая следующего года, бренд объявил, что покупатели автомобилей M Sport и полноразмерных автомобилей M могут заменить традиционный знак BMW на версию оригинальной эмблемы BMW Motorsport. Уникальное предложение в истории BMW M распространяется только на британские автомобили, заказанные с марта.
Этот логотип впервые появился в 1973 году, когда подразделение BMW Motorsport впервые вышло на трек со своим легендарным 3.0 CSL. В 1978 году на суперкаре M1 был представлен новый логотип с наклонными полосами и большой буквой M. Первоначально темно-синий элемент логотипа, который соединял синий (что означает «BMW») и красный, символизирующий гонки был фиолетовым.
Помимо ретро-логотипа, покупатели автомобилей моделей M смогут заказать исторический цвет из каталога бренда. Предлагается около 50 цветов, в том числе желтый «Дакар», огненно-оранжевый, фиолетовый Daytona, синий Macao, красный Imola и синий Frozen Marina Bay.
Руководитель подразделения M Франк ван Меель сказал: «У нас впереди великий год, который будет отмечен уникальными особенностями. Буква M долгое время считалась самой сильной буквой в мире, а в юбилейный год нашей компании она сильнее, чем когда-либо».
Бренд стремится к новому рекорду продаж в 2021 году и пообещал несколько важных презентаций в следующем году, в том числе новый M3 Touring, «впечатляющую особую модель серии BMW M4 Coupé» и следующее поколение M2 Coupé. Также к выходу готовится первый электрифицированный автомобиль M.
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