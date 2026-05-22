Опасный дефект в BMW приводит к массовому ремонту - что делать владельцам

22 мая 2026, 10:21
BMW отзывает 1,5 млн немолодых машин из-за опасных подушек Takata: какие модели под угрозой
BMW объявил масштабный отзыв: почти 1,5 млн авто по всему миру, включая более 370 тысяч в России, отправляют на бесплатную замену подушек безопасности. Причина - риск травм из-за дефекта Takata. Какие модели попали под акцию и что делать владельцам - разбираемся подробно.
Владельцы BMW в России и по всему миру столкнулись с серьезной проблемой: автоконцерн начал массовый отзыв автомобилей из-за дефектных подушек безопасности Takata. Это решение напрямую затрагивает безопасность на дорогах и может повлиять на планы тысяч автовладельцев, ведь речь идет о риске получения травм при срабатывании Airbag.
Причиной масштабной сервисной кампании стал выявленный дефект газогенератора в водительских подушках безопасности Takata. В случае аварии подушка может раскрыться неправильно, а металлические фрагменты корпуса - попасть в салон. Такая ситуация способна привести к серьезным травмам пассажиров и водителя. По данным BMW, под отзыв попали автомобили, выпущенные с 2006 по 2015 год, включая популярные серии 1, 3, M3, X1 и X3, а также модели с внутренними кодами E81, E82, E83, E84, E87, E88, E90, E91, E92 и E93.
В одной столько Германии под сервисную акцию попали более 370 тысяч машин, а по всему миру - почти 1,5 миллиона. Все работы по замене подушки безопасности проводятся бесплатно в официальных сервисах BMW. Важно: ремонт возможен только у дилера, иначе гарантия на выполненные работы не распространяется. По опыту владельцев, сама процедура обычно занимает не более часа, однако точные сроки зависят от загруженности сервисных центров.
Для BMW это не первый случай, когда приходится отзывать автомобили из-за комплектующих Takata - ранее подобные проблемы уже возникали у других мировых брендов. Как отмечают специалисты, дефекты подушек безопасности Takata стали одной из самых масштабных проблем в истории автопрома, и их последствия до сих пор сказываются на рынке.
Мало кто знает, что массовые отказы комплектующих и перебои с поставками запчастей - не редкость в последние годы. Например, недавно эксперты подробно разбирали, как уход некоторых брендов влияет на доступность сервисного обслуживания и стоимость ремонта. Подробнее о том, как меняется рынок запчастей и что делать владельцам машин, можно узнать в материале о последствиях ухода китайских марок и возвращении корейских брендов.
Для справки: Takata - японский производитель, чьи подушки безопасности были установлены на миллионы автомобилей по всему миру. После выявления дефектов компания обанкротилась, а автоконцерны вынуждены проводить дорогостоящие сервисные кампании.
