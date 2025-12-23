Неожиданные проблемы с рулем: массовый отзыв BMW X3 нового поколения — что известно

BMW отзывает кроссоверы X3 2025 и 2026 модельного года из-за сбоя в системе рулевого управления

BMW объявила об отзыве большого количества X3 из-за риска самопроизвольного движения руля. Причина - программное обеспечение, поставленное Bosch. Водителей ждет бесплатная проверка и обновление. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.

BMW объявила об отзыве большого количества X3 из-за риска самопроизвольного движения руля. Причина - программное обеспечение, поставленное Bosch. Водителей ждет бесплатная проверка и обновление. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.

Компания BMW в Северной Америке начала масштабную кампанию по отзыву кроссоверов X3 нового поколения, 2025 и 2026 модельного года. Причиной стала неожиданная неисправность в системе рулевого управления, которая может привести к самопроизвольному движению руля во время эксплуатации автомобиля. Как сообщает autoevolution, программное обеспечение, отвечающее за работу рулевого механизма, оказалось недостаточно устойчивой к сбоям.

Поставщиком системы выступила компания Robert Bosch из Фармингтон-Хиллс, штат Мичиган. Именно в программном обеспечении, разработанном Bosch, специалисты BMW обнаружили уязвимость, которая может проявиться в определенных условиях. Если один из двух каналов управления рулем выходит из строя, система не всегда корректно реагирует на ошибку, что может привести к неожиданному повороту руля без участия водителя.

По информации производителя, пока не зафиксировано серьезных аварий или пострадавших, связанных с этим дефектом. Однако в компании решили не рисковать и объявили добровольный отзыв всех затронутых автомобилей. Владельцам X3 из серии G45 рекомендуется как можно скорее обратиться к официальным дилерам для проведения бесплатной диагностики и обновления программного обеспечения рулевого управления.

В рамках сервисной кампании специалисты BMW проведут проверку и, при необходимости, установят новую версию ПО, которая должна полностью устранить риск самопроизвольного движения руля. В компании подчеркивают, что обновление не займет много времени и не потребует замены каких-либо механических компонентов.

Отзыв затрагивает значительное количество кроссоверов X3, выпущенных в последние два года. Владельцы уже начали получать уведомления с подробной инструкцией по дальнейшим действиям. В BMW отмечают, что безопасность клиентов остается для них приоритетом, и призывают не откладывать визит в сервисный центр.

Эксперты отмечают, что подобные случаи с программным обеспечением становятся все более частыми по мере усложнения электронных систем современных автомобилей. Производители вынуждены оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы, чтобы минимизировать риски для водителей и пассажиров.