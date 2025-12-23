Неожиданные проблемы с рулем: массовый отзыв BMW X3 нового поколения — что известно

23 декабря 2025, 08:46
BMW отзывает кроссоверы X3 2025 и 2026 модельного года из-за сбоя в системе рулевого управления
BMW отзывает кроссоверы X3 2025 и 2026 модельного года из-за сбоя в системе рулевого управления
BMW объявила об отзыве большого количества X3 из-за риска самопроизвольного движения руля. Причина - программное обеспечение, поставленное Bosch. Водителей ждет бесплатная проверка и обновление. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.
Компания BMW в Северной Америке начала масштабную кампанию по отзыву кроссоверов X3 нового поколения, 2025 и 2026 модельного года. Причиной стала неожиданная неисправность в системе рулевого управления, которая может привести к самопроизвольному движению руля во время эксплуатации автомобиля. Как сообщает autoevolution, программное обеспечение, отвечающее за работу рулевого механизма, оказалось недостаточно устойчивой к сбоям.
Поставщиком системы выступила компания Robert Bosch из Фармингтон-Хиллс, штат Мичиган. Именно в программном обеспечении, разработанном Bosch, специалисты BMW обнаружили уязвимость, которая может проявиться в определенных условиях. Если один из двух каналов управления рулем выходит из строя, система не всегда корректно реагирует на ошибку, что может привести к неожиданному повороту руля без участия водителя.
По информации производителя, пока не зафиксировано серьезных аварий или пострадавших, связанных с этим дефектом. Однако в компании решили не рисковать и объявили добровольный отзыв всех затронутых автомобилей. Владельцам X3 из серии G45 рекомендуется как можно скорее обратиться к официальным дилерам для проведения бесплатной диагностики и обновления программного обеспечения рулевого управления.
В рамках сервисной кампании специалисты BMW проведут проверку и, при необходимости, установят новую версию ПО, которая должна полностью устранить риск самопроизвольного движения руля. В компании подчеркивают, что обновление не займет много времени и не потребует замены каких-либо механических компонентов.
Отзыв затрагивает значительное количество кроссоверов X3, выпущенных в последние два года. Владельцы уже начали получать уведомления с подробной инструкцией по дальнейшим действиям. В BMW отмечают, что безопасность клиентов остается для них приоритетом, и призывают не откладывать визит в сервисный центр.
Эксперты отмечают, что подобные случаи с программным обеспечением становятся все более частыми по мере усложнения электронных систем современных автомобилей. Производители вынуждены оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы, чтобы минимизировать риски для водителей и пассажиров.
Похожие материалы БМВ
-
14.12.2025, 10:17
Топ кроссоверов вместо Toyota RAV4: лучшие варианты от 1,5 млн рублей
Выбираете кроссовер с полным приводом и автоматом, но не хотите переплачивать за RAV4? Мы собрали список достойных альтернатив в бюджете от 1,5 до 2,5 млн рублей. В подборке есть как премиальные, так и доступные модели. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие подводные камни могут встретиться.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.11.2025, 07:46
Названы надежные кроссоверы вместо дорогого Toyota RAV4
Ищете замену популярному кроссоверу? Есть отличные варианты на вторичке. Они не разочаруют нового владельца. Журналисты подобрали пару надежных моделей. Цены вас приятно удивят.Читать далее
-
17.10.2025, 12:06
Владельцам BMW в России грозит опасная поломка - люки взрываются на ходу
Владельцы BMW бьют тревогу. Их машины стали очень опасными. Стеклянные крыши внезапно взрываются. Это происходит прямо во время движения. Причины пока остаются загадкой. Разбираемся в деталях этой проблемы.Читать далее
-
05.09.2025, 11:13
Немецкий премиум из Китая: сколько стоят кроссоверы BMW, Audi и Mercedes в России
На рынке появились новые премиальные кроссоверы. Они приехали в Россию из Китая. У них есть интересные особенности. Разбираемся в ценах и комплектациях.Читать далее
-
23.06.2025, 13:31
BMW обошел «китайцев» и неожиданно возглавил премиальный сегмент в Петербурге
В мае 2025 года BMW неожиданно стал самым популярным премиальным брендом на авторынке Санкт-Петербурга, опередив официально поставляемые китайские марки Exeed и Tank. Читать далее
-
28.05.2025, 08:26
Почему новый BMW X3 не берут в Китае даже за полцены
Новый BMW X3 столкнулся с серьезной проблемой на китайском рынке. Несмотря на рекордные скидки, превышающие 70 тыс. юаней (около 780 тыс. рублей), автомобиль не пользуется спросом среди местных покупателей. В апреле 2025 года в Китае было продано всего 2742 экземпляра модели, что в три раза меньше, чем у конкурентов.Читать далее
-
07.11.2024, 08:56
Что происходит на российском авторынке? Цены на новые автомобили растут, на подержанные – падают
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за последний месяц на 3% и составила в октябре 2024 года 3,67 млн рублей. На вторичном авторынке наблюдается обратная тенденция. Машины дешевеют шестой месяц подряд.Читать далее
-
24.06.2024, 09:43
Копеечный дефект привел довел BMW до миллионного иска
Владельцы автомобилей BMW 2017 – 2023 годов выпуска подали в окружной суд Нью-Джерси (США) коллективный иск к производителю на 5 млн долларов. Причиной послужил дефект, устранение которого обойдется всего в 92 доллара.Читать далее
-
19.06.2024, 16:03
Представлен BMW X3 нового поколения: 7 интересных фактов
Компания BMW официально представила кроссовер BMW X3 четвертого поколения с заводским индексом G45. Автомобиль прибавил в размерах, получил яркий, но узнаваемый облик, и новую систему индексов.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
14.12.2025, 10:17
Топ кроссоверов вместо Toyota RAV4: лучшие варианты от 1,5 млн рублей
Выбираете кроссовер с полным приводом и автоматом, но не хотите переплачивать за RAV4? Мы собрали список достойных альтернатив в бюджете от 1,5 до 2,5 млн рублей. В подборке есть как премиальные, так и доступные модели. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие подводные камни могут встретиться.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.11.2025, 07:46
Названы надежные кроссоверы вместо дорогого Toyota RAV4
Ищете замену популярному кроссоверу? Есть отличные варианты на вторичке. Они не разочаруют нового владельца. Журналисты подобрали пару надежных моделей. Цены вас приятно удивят.Читать далее
-
17.10.2025, 12:06
Владельцам BMW в России грозит опасная поломка - люки взрываются на ходу
Владельцы BMW бьют тревогу. Их машины стали очень опасными. Стеклянные крыши внезапно взрываются. Это происходит прямо во время движения. Причины пока остаются загадкой. Разбираемся в деталях этой проблемы.Читать далее
-
05.09.2025, 11:13
Немецкий премиум из Китая: сколько стоят кроссоверы BMW, Audi и Mercedes в России
На рынке появились новые премиальные кроссоверы. Они приехали в Россию из Китая. У них есть интересные особенности. Разбираемся в ценах и комплектациях.Читать далее
-
23.06.2025, 13:31
BMW обошел «китайцев» и неожиданно возглавил премиальный сегмент в Петербурге
В мае 2025 года BMW неожиданно стал самым популярным премиальным брендом на авторынке Санкт-Петербурга, опередив официально поставляемые китайские марки Exeed и Tank. Читать далее
-
28.05.2025, 08:26
Почему новый BMW X3 не берут в Китае даже за полцены
Новый BMW X3 столкнулся с серьезной проблемой на китайском рынке. Несмотря на рекордные скидки, превышающие 70 тыс. юаней (около 780 тыс. рублей), автомобиль не пользуется спросом среди местных покупателей. В апреле 2025 года в Китае было продано всего 2742 экземпляра модели, что в три раза меньше, чем у конкурентов.Читать далее
-
07.11.2024, 08:56
Что происходит на российском авторынке? Цены на новые автомобили растут, на подержанные – падают
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за последний месяц на 3% и составила в октябре 2024 года 3,67 млн рублей. На вторичном авторынке наблюдается обратная тенденция. Машины дешевеют шестой месяц подряд.Читать далее
-
24.06.2024, 09:43
Копеечный дефект привел довел BMW до миллионного иска
Владельцы автомобилей BMW 2017 – 2023 годов выпуска подали в окружной суд Нью-Джерси (США) коллективный иск к производителю на 5 млн долларов. Причиной послужил дефект, устранение которого обойдется всего в 92 доллара.Читать далее
-
19.06.2024, 16:03
Представлен BMW X3 нового поколения: 7 интересных фактов
Компания BMW официально представила кроссовер BMW X3 четвертого поколения с заводским индексом G45. Автомобиль прибавил в размерах, получил яркий, но узнаваемый облик, и новую систему индексов.Читать далее
- 7 987 000 РBMW X3 2021 в Москве
- 6 720 000 РBMW X3 2023 в Москве
- 6 150 000 РBMW X3 2020 в Москве
- 6 298 000 РBMW X3 2020 в Москве
- 1 199 000 РBMW X3 2009 в Москве
- 4 480 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 7 460 000 РBMW X3 2009 в Москве
- 4 950 000 РBMW X3 2019 в Москве
- 4 370 000 РBMW X3 2019 в Москве
- 4 290 000 РBMW X3 2019 в Москве