12 ноября 2019, 22:26
BMW отзывает в России 10 автомобилей для замены двигателей
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Российский офис BMW объявил о начале локальной отзывной кампании, которая затронет в нашей стране всего 10 автомобилей 3-Series, 5-Series и 7-Series, проданных в 2019 году. Причина – дефектные моторы, которые подлежат замене.
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Российский офис BMW объявил об отзыве новых кроссоверов Х3 и Х4, проданных за последний месяц. Причина более ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Всем владельцам предложат бесплатно заменить дефектный двигатель.
Буквально неделю назад стало известно об отзыве в России 36 кроссоверов BMW Х3 и BMW Х4, проданных в России, начиная с октября 2019 года. При сборке на автомобили могли установить дефектные поворотные опоры, которые потенциально чреваты серьезными проблемами с подвеской.
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Отзывы по теме
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