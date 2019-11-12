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12 ноября 2019, 22:26

BMW отзывает в России 10 автомобилей для замены двигателей

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Российский офис BMW объявил о начале локальной отзывной кампании, которая затронет в нашей стране всего 10 автомобилей 3-Series, 5-Series и 7-Series, проданных в 2019 году. Причина – дефектные моторы, которые подлежат замене.
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Российский офис BMW объявил об отзыве новых кроссоверов Х3 и Х4, проданных за последний месяц. Причина более ...
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Всего у 10 автомобилей BMW 3-Series (G20), 5-Series (G30) и 7-Series (G11) заподозрили недостаточно прочную подшипниковую опору балансирного вала в двигателе. В процессе эксплуатации это может привести к преждевременному износу подшипников и возможному повреждению силового агрегата. В самом худшем случае мотор может заглохнуть во время поездки.

В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Всем владельцам предложат бесплатно заменить дефектный двигатель.

Буквально неделю назад стало известно об отзыве в России 36 кроссоверов BMW Х3 и BMW Х4, проданных в России, начиная с октября 2019 года. При сборке на автомобили могли установить дефектные поворотные опоры, которые потенциально чреваты серьезными проблемами с подвеской.

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Отзывы по теме
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
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BMW отзывает в России 10 автомобилей для замены двигателей
{{material_128034}}Всего у 10 автомобилей BMW 3-Series (G20), 5-Series (G30) и 7-Series (G11) заподозрили недостаточно прочную подшипниковую опору балансирного вала в двигателе. В процессе эксплуатации это может привести к преждевременному износу подшипников и возможному повреждению силового агрегата. В самом худшем случае мотор может заглохнуть во время поездки.В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Всем владельцам предложат бесплатно заменить дефектный двигатель.Буквально неделю назад стало известно об отзыве в России 36 кроссоверов BMW Х3 и BMW Х4, проданных в России, начиная с октября 2019 года. При сборке на автомобили могли установить дефектные поворотные опоры, которые потенциально чреваты серьезными проблемами с подвеской.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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