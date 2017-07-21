21 июля 2017, 10:29
BMW показал эскизы спортивного купе M8 GTE
Спортивное подразделение баварского автозавода опубликовало на своей официальной странице в Twitter рисованный силуэт модели M8 GTE, которая будет значительно отличаться от дорожной версии.
Ранее мы писали
Баварский автопроизводитель продолжает тестировать ожидаемую новинку. Прототип седана M5, спрятанный под камуфляжем ...Читать далее
Технические характеристики модели пока держатся в секрете. Официальная премьера «гонки» запланирована на конец текущего года, так как уже на начало 2018 года у компании амбициозные планы.
Новинка создается не просто так: компания хочет возобновить участие в «24 часа Ле-Мана» и «24 часа Дайтоны». Также BMW планирует принять участие в гонках FIA WEC с новой моделью. Соперниками команды станут Porsche, Aston Martin, Ferrari и Ford.
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное