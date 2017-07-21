21 июля 2017, 10:29

BMW показал эскизы спортивного купе M8 GTE

Спортивное подразделение баварского автозавода опубликовало на своей официальной странице в Twitter рисованный силуэт модели M8 GTE, которая будет значительно отличаться от дорожной версии.
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Спортивный характер подчеркнут плавным и стремительным силуэтом, стильной внешностью и обтекаемой формой кузова. Переднюю часть украшают большие воздухозаборники и стильная головная оптика. Для повышения аэродинамических показателей, разработчики оснастят «заряженное» купе улучшенным обвесом и массивным антикрылом.

Технические характеристики модели пока держатся в секрете. Официальная премьера «гонки» запланирована на конец текущего года, так как уже на начало 2018 года у компании амбициозные планы.

Новинка создается не просто так: компания хочет возобновить участие в «24 часа Ле-Мана» и «24 часа Дайтоны». Также BMW планирует принять участие в гонках FIA WEC с новой моделью. Соперниками команды станут Porsche, Aston Martin, Ferrari и Ford.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW показал эскизы спортивного купе M8 GTE
{{material_120040}}Спортивный характер подчеркнут плавным и стремительным силуэтом, стильной внешностью и обтекаемой формой кузова. Переднюю часть украшают большие воздухозаборники и стильная головная оптика. Для повышения аэродинамических показателей, разработчики оснастят «заряженное» купе улучшенным обвесом и массивным антикрылом.Технические характеристики модели пока держатся в секрете. Официальная премьера «гонки» запланирована на конец текущего года, так как уже на начало 2018 года у компании амбициозные планы. Новинка создается не просто так: компания хочет возобновить участие в «24 часа Ле-Мана» и «24 часа Дайтоны». Также BMW планирует принять участие в гонках FIA WEC с новой моделью. Соперниками команды станут Porsche, Aston Martin, Ferrari и Ford.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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