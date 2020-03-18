18 марта 2020, 22:39
BMW показал «ноздри» четвертой серии во время тестовой обкатки
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Фото: motor.ru
Компания BMW проводит тестовые испытания модели четвертой серии на дорогах общественного пользования. Еще осенью, когда концерн представил Concept 4, поклонников «немцев» очень интересовало, какая будет решетка радиатора на серийной модели.
Фото: motor.ru
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Оказалось, что у BMW четвертой серии «ноздри» действительно расположись практически на всем расстоянии от капота до нижней кромки бампера. В Сети за сросшиеся здоровые «ноздри» и номерной знак в центре купе сразу окрестили бобром. Действительно, без знака автомобиль смотрится красивее, но эта привилегия доступна только в некоторых штатах Америки, где автовладельцам разрешено не устанавливать передний номер.
Также на снимке видно, что узкие светодиодные фары и форма переднего бампера остались без серьезных изменений. Сузили и немного растянули и задние фонари. Задняя часть автомобиля в целом практически не изменилась. Если ситуация в мире на повлияет на планы компании, то официальная премьера купе должна состояться до осени текущего года. В продажу новое семейство BMW четвертой серии должно поступить до конца 2020 года.
Комментарии
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Комментарии пользователей
Андрей19.03.2020 01:27
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
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