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18 марта 2020, 22:39

BMW показал «ноздри» четвертой серии во время тестовой обкатки

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Фото: motor.ru
Компания BMW проводит тестовые испытания модели четвертой серии на дорогах общественного пользования. Еще осенью, когда концерн представил Concept 4, поклонников «немцев» очень интересовало, какая будет решетка радиатора на серийной модели.
BMW показал ноздри четвертой серии во время тестовой обкатки

Фото: motor.ru

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Охотники за новинками и эксклюзивными фотографиями стали шпионить за закамуфлированными прототипами. Недавно им удалось пролить свет на дизайн будущей модели. BMW сняла с решетки радиатора тестового образца маскирующую пленку.

Оказалось, что у BMW четвертой серии «ноздри» действительно расположись практически на всем расстоянии от капота до нижней кромки бампера. В Сети за сросшиеся здоровые «ноздри» и номерной знак в центре купе сразу окрестили бобром. Действительно, без знака автомобиль смотрится красивее, но эта привилегия доступна только в некоторых штатах Америки, где автовладельцам разрешено не устанавливать передний номер.

Также на снимке видно, что узкие светодиодные фары и форма переднего бампера остались без серьезных изменений. Сузили и немного растянули и задние фонари. Задняя часть автомобиля в целом практически не изменилась. Если ситуация в мире на повлияет на планы компании, то официальная премьера купе должна состояться до осени текущего года. В продажу новое семейство BMW четвертой серии должно поступить до конца 2020 года.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Андрей19.03.2020 01:27
5
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
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Отзывы по теме
Тест-драйв BMW 4 Купе: праздник движения
Да уж, дорого и сердито) А главное, летать то где у нас на этом "самолете"? Автобанами, сравнимыми с немецкими, наша страна, увы, не богата, а держать такого зверя в городе, все равно, что тигра в квартире - и дорого, и радости не приносит.
Олег
Состоялась премьера BMW Gran Coupe 4-Series
И зачем такое сотворили? BMW 4 - это особый стиль и шик, он может быть только купе или кабриолетом. А тут решили утилитарной модель сделать, вот и получилась ПЕРЕтройка - НЕДОпятерка какая то...
Максим
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
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BMW показал «ноздри» четвертой серии во время тестовой обкатки
{{material_129166}}Охотники за новинками и эксклюзивными фотографиями стали шпионить за закамуфлированными прототипами. Недавно им удалось пролить свет на дизайн будущей модели. BMW сняла с решетки радиатора тестового образца маскирующую пленку.Оказалось, что у BMW четвертой серии «ноздри» действительно расположись практически на всем расстоянии от капота до нижней кромки бампера. В Сети за сросшиеся здоровые «ноздри» и номерной знак в центре купе сразу окрестили бобром. Действительно, без знака автомобиль смотрится красивее, но эта привилегия доступна только в некоторых штатах Америки, где автовладельцам разрешено не устанавливать передний номер.Также на снимке видно, что узкие светодиодные фары и форма переднего бампера остались без серьезных изменений. Сузили и немного растянули и задние фонари. Задняя часть автомобиля в целом практически не изменилась. Если ситуация в мире на повлияет на планы компании, то официальная премьера купе должна состояться до осени текущего года. В продажу новое семейство BMW четвертой серии должно поступить до конца 2020 года.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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