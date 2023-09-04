BMW показала, какими будут новые автомобили: световые «ноздри» и прозрачная крыша

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Среднеразмерные седаны BMW Neue Klasse середины 1960-х годов открыли новую главу в истории баварского бренда, став родоначальниками большинства последующих моделей. Сейчас компания возвращает легендарное имя для будущей линейки электрических седанов. Серийная модель поступит в производство в 2025 году.

Габаритная длина концепта BMW Vision Neue Klasse составляет 4 700 мм, ширина – 2 070 мм, высота – 1 410 мм, а колесная база – 2 880 мм. Таким образом, по размеру автомобиль близок к современной BMW 3-Series. Дизайнеры постарались сохранить узнаваемые черты бренда, прежде всего фирменный изгиб Хофмайстера. «Ноздри» радиаторной решетки преобразовали в светодиодные огни, а сдвоенные фары стали светящимися «клыками» ДХО.

Фото: BMW

Интерьер выдержан в духе минимализма и отделан материалами, изготовленными из вторсырья. На смену приборной панели пришел экран BMW Panoramic Vision, занимающий всю ширину нижнего сектора лобового стекла. Медиасистема с внушительным планшетом и функцией голосового управления получила дополнительный трехмерный проекционный экран. Существенно выросла площадь остекления, даже крыша у нового электрокара – полностью прозрачная.

Фото: BMW

Точных данных о силовой установке и динамике пока нет. Известно лишь, что энергоэффективность вырастет на 25%, плотность энергии в аккумуляторе – на 20%, а дальность хода и скорость зарядки батареи – на 30%. Первым в 2025 году на рынок выйдет седан Neue Klasse. Следом за ним представят кроссовер. Собирать новинки будут не только в Германии, но и на заводах BMW по всему миру: в Венгрии, Мексике и Китае.

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