Чем удивил новый BMW М3: четыре мотора, торможение в каждом колесе, пятиточечные ремни

15 июня 2026, 11:15
BMW показала концепт M3 с четырьмя моторами и индивидуальным торможением колес
BMW показала концепт M3 с четырьмя моторами и индивидуальным торможением колес
BMW удивила на «24 часа Ле-Мана»: концепт M Concept Neue Klasse получил сразу четыре электромотора, уникальный дизайн и систему, позволяющую тормозить каждое колесо отдельно. Почему это важно для будущего M3 и какие технологии могут появиться уже через пару лет - разбираемся подробно. Мало кто знает, что такие решения могут изменить подход к спортивным авто.
Для российских автолюбителей новость о концепте BMW M Concept Neue Klasse может стать настоящим сигналом: в ближайшие годы спортивные автомобили изменятся до неузнаваемости. Баварцы не просто показали очередной электрокар, а фактически обозначили новый стандарт для будущих M3, где привычные представления о мощности и управляемости уходят в прошлое.
Как сообщает Autonews, премьера концепта прошла на легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», что само по себе подчеркивает спортивные амбиции новинки. Внешность M Concept Neue Klasse сочетает узнаваемые черты прошлогоднего Vision Driving Experience с рядом свежих решений: массивные воздухозаборники, кубические светодиодные огни, расширенные арки и двухсекционный спойлер в стиле «утиный хвост». Все это не только для красоты - аэродинамика и охлаждение здесь на первом месте.
Техническая часть пока держится в секрете, но уже известно, что серийная версия получит платформу BMW M eDrive с четырьмя электромоторами. Ожидаемая мощность - от 700 до 1000 л.с., а архитектура на 800 вольт и батарея более 100 кВт·ч обещают не только динамику, но и достойный запас хода. В салоне - четыре спортивных кресла с пятиточечными ремнями, каркас безопасности, отделка из нубука и кожи Merino, а также панорамный экран iDrive, растянутый на всю ширину торпедо. Такой интерьер явно рассчитан на тех, кто ценит не только скорость, но и технологичность.
Главная инновация - система BMW M Dynamic Performance Control, позволяющая индивидуально управлять мощностью и торможением каждого колеса. Это открывает новые горизонты для настройки поведения машины на треке и в повседневной езде. Подобные технологии уже начинают появляться в премиальных электрокарах, и, судя по всему, BMW намерена сделать их стандартом для своих спортивных моделей. Кстати, недавно компания обновила электрокроссовер BMW iX, который теперь может проехать до 701 км на одной зарядке - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях BMW iX после рестайлинга.
По информации Autonews, серийный электрический M3 может выйти уже в 2027 году, а параллельно планируется и версия с шестицилиндровым бензиновым мотором в составе мягкогибридной установки. Это значит, что поклонники классических двигателей не останутся без внимания. Важно отметить, что подобные концепты не только демонстрируют технологический прогресс, но и задают вектор развития для всего рынка спортивных автомобилей. В ближайшие годы можно ожидать, что индивидуальное управление колесами и мощные электромоторы станут неотъемлемой частью новых моделей, а привычные стандарты динамики и безопасности будут пересмотрены.
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