Инновации BMW в Лас-Вегасе — что скрывает iX3?

6 января 2026, 12:48
BMW показала новый iX3 с ИИ-ассистентом Alexa+ и системой Heart of Joy
BMW показала новый iX3 с ИИ-ассистентом Alexa+ и системой Heart of Joy
BMW вывела на сцену в Лас-Вегасе долгожданный iX3. Модель получила искусственный интеллект и уникальную систему управления. Впервые представлен Heart of Joy - сердце автомобиля. Новинка удивила даже скептиков. Подробности - в нашем материале.
В Лас-Вегасе на выставке Consumer Electronics Show 2026 компания BMW устроила настоящее шоу, представив публике абсолютно новый электрокроссовер iX3. Этот автомобиль стал не просто очередной новинкой, а настоящим символом технологического прорыва для бренда. В центре внимания — интеграция искусственного интеллекта и уникальной системы управления, в BMW назвали Heart of Joy.
Новая платформа Neue Klasse, лежащая в основе iX3, предлагает водителю принципиально иной опыт взаимодействия с автомобилем. Впервые в истории марки здесь представлен BMW Intelligent Personal Assistant с расширенными возможностями Alexa+ — это не просто голосовой помощник, а полноценный цифровой собеседник. Он способен адаптироваться под привычки владельца, предугадывать его желания и даже поддерживать беседу на отвлечённые темы.
«Heart of Joy» — это не просто красивое название. Это сложная система, объединяющая управление, динамику и эмоции в единое целое. Фактически, речь идёт о «сердце» автомобиля, которое реагирует на настроение водителя, меняя характер отклика педалей, рулевого управления и даже атмосферу в салоне. BMW утверждает, что теперь каждый сможет почувствовать себя за рулём не просто электромобиля, а настоящего живого организма, который слышит и понимает своего владельца.
Внешне iX3 продолжает традиции Neue Klasse: строгие линии, лаконичный дизайн, акцент на аэродинамику. В салоне царит минимализм: огромный изогнутый дисплей, отсутствие привычных кнопок и рычагов. Всё управление интегрировано в цифровую экосистему, где водитель и пассажиры могут буквально «общаться» с автомобилем, настраивать его под себя и получать обратную связь в реальном времени.
Особое внимание уделено безопасности и комфорту. Система Alexa+ не только отвечает на вопросы и управляет мультимедиа, но и способна анализировать дорожную ситуацию, предупреждать об опасностях, а при необходимости — самостоятельно принимать решения. BMW делает ставку на то, что будущее за умными автомобилями, которые не просто перемещают из точки А в точку Б, а становятся полноценными компаньонами в пути.
Презентация iX3 в Лас-Вегасе — это не просто демонстрация новой модели. Это заявление о намерениях: BMW готова конкурировать с лидерами рынка не только по техническим характеристикам, но и в сфере цифровых сервисов. Именно такие автомобили будут определять лицо индустрии в ближайшие годы, и немецкий бренд явно не намерен оставаться в стороне.
