Инновации BMW в Лас-Вегасе — что скрывает iX3?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 12:48

BMW показала новый iX3 с ИИ-ассистентом Alexa+ и системой Heart of Joy

BMW показала новый iX3 с ИИ-ассистентом Alexa+ и системой Heart of Joy

Инновации BMW в Лас-Вегасе — что скрывает iX3?

BMW показала новый iX3 с ИИ-ассистентом Alexa+ и системой Heart of Joy

BMW вывела на сцену в Лас-Вегасе долгожданный iX3. Модель получила искусственный интеллект и уникальную систему управления. Впервые представлен Heart of Joy - сердце автомобиля. Новинка удивила даже скептиков. Подробности - в нашем материале.

BMW вывела на сцену в Лас-Вегасе долгожданный iX3. Модель получила искусственный интеллект и уникальную систему управления. Впервые представлен Heart of Joy - сердце автомобиля. Новинка удивила даже скептиков. Подробности - в нашем материале.

В Лас-Вегасе на выставке Consumer Electronics Show 2026 компания BMW устроила настоящее шоу, представив публике абсолютно новый электрокроссовер iX3. Этот автомобиль стал не просто очередной новинкой, а настоящим символом технологического прорыва для бренда. В центре внимания — интеграция искусственного интеллекта и уникальной системы управления, в BMW назвали Heart of Joy.

Фото: BMW

Новая платформа Neue Klasse, лежащая в основе iX3, предлагает водителю принципиально иной опыт взаимодействия с автомобилем. Впервые в истории марки здесь представлен BMW Intelligent Personal Assistant с расширенными возможностями Alexa+ — это не просто голосовой помощник, а полноценный цифровой собеседник. Он способен адаптироваться под привычки владельца, предугадывать его желания и даже поддерживать беседу на отвлечённые темы.

«Heart of Joy» — это не просто красивое название. Это сложная система, объединяющая управление, динамику и эмоции в единое целое. Фактически, речь идёт о «сердце» автомобиля, которое реагирует на настроение водителя, меняя характер отклика педалей, рулевого управления и даже атмосферу в салоне. BMW утверждает, что теперь каждый сможет почувствовать себя за рулём не просто электромобиля, а настоящего живого организма, который слышит и понимает своего владельца.

Внешне iX3 продолжает традиции Neue Klasse: строгие линии, лаконичный дизайн, акцент на аэродинамику. В салоне царит минимализм: огромный изогнутый дисплей, отсутствие привычных кнопок и рычагов. Всё управление интегрировано в цифровую экосистему, где водитель и пассажиры могут буквально «общаться» с автомобилем, настраивать его под себя и получать обратную связь в реальном времени.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту. Система Alexa+ не только отвечает на вопросы и управляет мультимедиа, но и способна анализировать дорожную ситуацию, предупреждать об опасностях, а при необходимости — самостоятельно принимать решения. BMW делает ставку на то, что будущее за умными автомобилями, которые не просто перемещают из точки А в точку Б, а становятся полноценными компаньонами в пути.

Презентация iX3 в Лас-Вегасе — это не просто демонстрация новой модели. Это заявление о намерениях: BMW готова конкурировать с лидерами рынка не только по техническим характеристикам, но и в сфере цифровых сервисов. Именно такие автомобили будут определять лицо индустрии в ближайшие годы, и немецкий бренд явно не намерен оставаться в стороне.

Упомянутые модели: BMW iX3
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Воронежская область Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться