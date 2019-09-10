10 сентября 2019, 13:58
BMW показала предвестника 4-Series
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Фото: BMW
На автосалоне во Франкфурте представили концепт-кар BMW Concept 4, который предвосхищает дизайн серийных 4-Series, а также «заряженных» М3 и М4 нового поколения. Судя по всему решетка радиатора еще не достигла своего максимального размера.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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С другой стороны, BMW Concept 4 получил удивительно красивые лазерные фары без рассеивателей, с выставленными на показ внутренними элементами. Под фарами располагаются массивные воздухозаборники, которые должны обеспечивать приток воздуха для охлаждения моторного отсека и тормозов. Среди других особенностей концепта 21-дюймовые колесные диски, непривычно изогнутый капот и стремительный силуэт в духе 8-Series. Автомобиль выкрашен в яркий красный оттенок Forbidden, который еще более подчеркивает драматические обводы кузова.
В техническом плане новая BMW 4-Series будет повторять 3-Series седьмого поколения (G30), который дебютировал год назад на автосалоне в Париже. Насколько сильно изменится дизайн серийной модели по сравнению с концептом BMW Concept 4 узнаем только в следующем году.
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Отзывы по теме
Да уж, дорого и сердито) А главное, летать то где у нас на этом "самолете"? Автобанами, сравнимыми с немецкими, наша страна, увы, не богата, а держать такого зверя в городе, все равно, что тигра в квартире - и дорого, и радости не приносит.
И зачем такое сотворили? BMW 4 - это особый стиль и шик, он может быть только купе или кабриолетом. А тут решили утилитарной модель сделать, вот и получилась ПЕРЕтройка - НЕДОпятерка какая то...
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
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