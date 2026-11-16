Секретная BMW M7 на базе легендарной E38: какой была «семерка» с мотором от M5 и механикой

У E38 вместо штатного двигателя появился атмосферный V8 S62 от M5, а в салоне остались детали эпохи конца 1990-х. BMW не объяснила отказ от серии. Среди возможных причин - соседство с флагманом 750i и более компактным M5.

У E38 вместо штатного двигателя появился атмосферный V8 S62 от M5, а в салоне остались детали эпохи конца 1990-х. BMW не объяснила отказ от серии. Среди возможных причин - соседство с флагманом 750i и более компактным M5.

BMW Classic показала уникальный М7 как исторический заводской прототип спустя годы после его создания. BMW Classic разместила видео с машиной в соцсетях. В 1997 году BMW построила ее на базе серийного 740i поколения E38. Вместо штатного 4,4-литрового двигателя M62B44 установили атмосферный V8 S62B50 от BMW M5 поколения E39. Рабочий объем мотора составляет 4 941 см³, мощность - 394 л.с. (около 294 кВт) при 6 600 об/мин. Двигатель получил восемь индивидуальных дроссельных заслонок. Он работает с шестиступенчатой механической коробкой передач, привод - задний.

Так появился прототип спортивного седана, внутри компании известный как BMW M7. Масса автомобиля составляет 1 875 кг, максимальную скорость электроника ограничивает отметкой 250 км/ч, как и у серийного E39 M5. Внешность осталась сдержанной. От обычного BMW 7 Series E38 прототип отличают темные многоспицевые диски BBS и четыре выхлопных патрубка, по два с каждой стороны заднего бампера. Массивного обвеса и крупных эмблем M у машины нет.

В салоне установлены черно-бежевые кресла и руль M. Рядом расположен рычаг механической коробки. В задней части центральной консоли сохранилась телефонная трубка, характерная для представительских автомобилей конца 1990-х.

Но до серийного производства M7 на базе E38 не дошел. Официально причину отказа от проекта в BMW не назвали. Среди возможных факторов - конкуренция внутри модельного ряда: флагманом уже был 750i с двигателем V12, а спортивную динамику предлагал более легкий и компактный M5. Еще одна дорогая версия «семерки» могла оказаться экономически нецелесообразной.

О поколении E39 также шла речь в материале о BMW 520i E39, хотя там рассматривалась другая версия «пятерки».