7 марта 2018, 09:07

BMW показала прототип M8 Gran Coupe

На автосалоне в Женеве BMW продемонстрировала концепт-кар M8 Gran Coupe, который дает представление о том, каким будет возрожденный седан 8-Series. Серийная версия встанет на конвейер уже в следующем году.
^
  BMW показала прототип M8 Gran Coupe BMW BMW показала прототип M8 Gran Coupe BMW BMW показала прототип M8 Gran Coupe BMW BMW показала прототип M8 Gran Coupe BMW BMW показала прототип M8 Gran Coupe
5
фото
  
Ранее мы писали
Производство новой модельной линейки BMW 8 Series начнется в 2018 году. Сборка будет налажена на заводе в ...
Читать далее
Седан выполнен в той же стилистике, что и купе, дебютировавшее в мае 2017 года. Новинка получила стильные дневные ходовые огни, как у гоночного M8 GTE. О спортивном характере свидетельствуют расширенные колесные арки и огромные диски, рельефные линии кузова, золотые сдвоенные патрубки выпускной системы и воздуховоды из армированного карбоном пластика.

По словам шеф-дизайнера баварской марки Адриана ван Хойдонка, именно будущий седан 8-Series станет флагманской моделью BMW, а не «семерка» или X7, как предполагалось ранее. Буква «М» перед цифрой в названии модели расшифровывает теперь не «Motorsport», а просто «More» - «больше». Больше мощность, больше скорость, больше цена.

BMW M8 построят на модульной платформе CLAR, которая уже лежит в основе 5-Series и 7-Series. Серийный седан может получить 4,4-литровый битурбо мотор V8 с отдачей свыше 600 л.с., 8-диапазонный «автомат» ZF и полный привод. Масса автомобиля составит не более 1 800 килограмм. Время разгона с места до «сотни» займет менее 3 секунд.

Серийный BMW 8-Series могут представить уже нынешним летом. В моторную гамму войдут агрегаты, которыми сейчас оснащают «пятерки» и «семерки». Кроме того, новинка может получить 3-литровый дизель с четырьмя турбинами мощностью 400 сил.
Новинки и концепт кары БМВ
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
Форум BMW X3
| Кому: иван Ну тут еще может быть вариант, что автомобиль уже был в аварии. Этих подушек там уже и не было, а перед утратил свою жесткость еще при первой аварии. А то что она помята была вхлам, смотря какая авария. Есть машины намного хуже выдерживающие аварии. Их еще называют капсулой смерти (те ...
Леха0594
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
Как в Ульяновске изготавливают шины Bridgestone
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW показала прототип M8 Gran Coupe
{{material_121163}}Седан выполнен в той же стилистике, что и купе, дебютировавшее в мае 2017 года. Новинка получила стильные дневные ходовые огни, как у гоночного M8 GTE. О спортивном характере свидетельствуют расширенные колесные арки и огромные диски, рельефные линии кузова, золотые сдвоенные патрубки выпускной системы и воздуховоды из армированного карбоном пластика.По словам шеф-дизайнера баварской марки Адриана ван Хойдонка, именно будущий седан 8-Series станет флагманской моделью BMW, а не «семерка» или X7, как предполагалось ранее. Буква «М» перед цифрой в названии модели расшифровывает теперь не «Motorsport», а просто «More» - «больше». Больше мощность, больше скорость, больше цена.BMW M8 построят на модульной платформе CLAR, которая уже лежит в основе 5-Series и 7-Series. Серийный седан может получить 4,4-литровый битурбо мотор V8 с отдачей свыше 600 л.с., 8-диапазонный «автомат» ZF и полный привод. Масса автомобиля составит не более 1 800 килограмм. Время разгона с места до «сотни» займет менее 3 секунд.Серийный BMW 8-Series могут представить уже нынешним летом. В моторную гамму войдут агрегаты, которыми сейчас оснащают «пятерки» и «семерки». Кроме того, новинка может получить 3-литровый дизель с четырьмя турбинами мощностью 400 сил.
2018-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Красноярск Барнаул Тульская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG