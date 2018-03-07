7 марта 2018, 09:07
BMW показала прототип M8 Gran Coupe
На автосалоне в Женеве BMW продемонстрировала концепт-кар M8 Gran Coupe, который дает представление о том, каким будет возрожденный седан 8-Series. Серийная версия встанет на конвейер уже в следующем году.
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Производство новой модельной линейки BMW 8 Series начнется в 2018 году. Сборка будет налажена на заводе в ...Читать далее
По словам шеф-дизайнера баварской марки Адриана ван Хойдонка, именно будущий седан 8-Series станет флагманской моделью BMW, а не «семерка» или X7, как предполагалось ранее. Буква «М» перед цифрой в названии модели расшифровывает теперь не «Motorsport», а просто «More» - «больше». Больше мощность, больше скорость, больше цена.
BMW M8 построят на модульной платформе CLAR, которая уже лежит в основе 5-Series и 7-Series. Серийный седан может получить 4,4-литровый битурбо мотор V8 с отдачей свыше 600 л.с., 8-диапазонный «автомат» ZF и полный привод. Масса автомобиля составит не более 1 800 килограмм. Время разгона с места до «сотни» займет менее 3 секунд.
Серийный BMW 8-Series могут представить уже нынешним летом. В моторную гамму войдут агрегаты, которыми сейчас оснащают «пятерки» и «семерки». Кроме того, новинка может получить 3-литровый дизель с четырьмя турбинами мощностью 400 сил.
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Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
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