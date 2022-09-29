BMW показала серийный кроссовер мощностью 750 сил

Ранее мы писали Посмотрите на очень злой серийный BMW XM: фото, подробности и цена Спустя год после премьеры яркого концепта, компания BMW показала серийную версию кроссовера XM. Это первый ... Читать далее

Label Red станет флагманской версией кроссовера BMW XM с серьезно форсированной гибридной силовой установкой, что сделает его самым мощным неэлектрическим кроссовером на рынке. Дизайн мощного кроссовера оправдывает его название. Автомобиль получил множество красных акцентов в экстерьере: окантовка радиаторной решетки и боковых окон, а также красные штрихи на колесных дисках. Элементы, которые обычно отделаны золотом, на этот раз можно заказать в черном глянце с опциональным пакетом BMW Shadow Line.

В салон пока заглянуть не позволяют. Зато известны некоторые подробности о силовой установке. Штатно BMW XM оснащен 4,4-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатым «автоматом» ZF со встроенным в него электродвигателем. Суммарная отдача достигает 653 л.с. и 800 Нм пикового крутящего момента. Изменения, внесенные в гибридную силовую установку XM Label Red инженерами BMW, позволили увеличить отдачу до 748 л.с. и 997 Нм.

Фото: BMW

Обычный BMW XM разгоняется с места до «сотни» за 4,1 секунды. Версии Label Red с большой долей вероятности удастся выбежать из 4 секунд. Известны и цены. В США мощный кроссовер будет стоить не менее 185 000 долларов или порядка 10,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу ЦБ.

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