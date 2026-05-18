Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 12:12

BMW показала Vision Alpina с бензиновым V8: возвращение классики без гибридов

BMW вернула V8 и удивила всех новым купе - что изменилось после сделки

На Конкурсе элегантности в Вилла-д'Эсте BMW представила концепт Vision BMW Alpina - первый проект после полного выкупа марки. Модель удивила мотором V8 без гибридных систем и роскошным салоном. Почему это событие уже обсуждают эксперты и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.

Для российских автолюбителей новость о премьере Vision BMW Alpina стала настоящим событием. В эпоху, когда большинство производителей массово переходят на гибридные и электрические силовые установки, BMW решилась на смелый шаг - вернула в концепт-кар классический бензиновый V8. Это решение может повлиять на дальнейшее развитие премиального сегмента и вернуть интерес к традиционным моторам среди ценителей настоящей динамики.

Дебют Vision BMW Alpina прошел на престижном Конкурсе элегантности в Вилла-д'Эсте. Это первый концепт после того, как BMW окончательно приобрела бренд Alpina в 2026 году. Главная интрига - под капотом: здесь установлен бензиновый V8 без каких-либо гибридных технологий и аккумуляторов. Ожидается, что речь идет о форсированной версии 4,4-литрового двигателя S68 с двойным турбонаддувом, аналогичном тому, что используется в M5, но официальные характеристики пока держатся в секрете.

Фото: BMW

Габариты купе впечатляют: длина кузова составляет 5200 мм, что относит новинку к классу Gran Turismo. Внутри - просторный четырехместный салон, где дизайнеры сделали ставку на комфорт и премиальные материалы. В оформлении интерьера использована натуральная кожа из Альпийского региона, а прострочка выполнена в фирменных синих и зеленых оттенках Alpina. В заднем подлокотнике скрыты два хрустальных бокала и стеклянная бутылка для воды - детали, которые подчеркивают статус и индивидуальность модели.

Внешний облик Vision BMW Alpina отсылает к культовым моделям прошлого: в линиях кузова угадываются черты легендарной «восьмерки» E31 и «шестерки» E24. Особое внимание привлекают 22-дюймовые спицевые диски, ставшие визитной карточкой Alpina. Такой подход к дизайну явно рассчитан на поклонников классики, которые ценят узнаваемый стиль и традиции бренда.

Фото: BMW

Серийная версия BMW Alpina появится в 2027 году и будет построена на базе 7 Series. Концепт Vision BMW Alpina стал своеобразным предвестником будущей модели, демонстрируя, что даже в условиях жестких экологических требований и давления на автопроизводителей, есть место для возвращения к мощным бензиновым моторам. Это решение уже вызвало оживленную дискуссию среди экспертов и поклонников марки, ведь многие не ожидали такого поворота от BMW после сделки с Alpina.

Упомянутые марки: BMW, Alpina
