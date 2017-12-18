18 декабря 2017, 09:57

BMW построит тест-площадку для беспилотников

BMW строит тестовый полигон в Чехии для проведения дорожных испытаний электрокаров и машин с системами автоматического управления. Для этого компания намерена инвестировать 100 млн евро.
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Полигон организуют вблизи Карловых Вар. Общая площадь его составит 500 гектаров. Новая площадка необходима производителю, поскольку нынешние тестовые трассы BMW возле Мюнхена, а также во Франции и Швеции, уже не соответствуют требованиям для испытаний машин с автономным управлением.

Ранее сообщалось, что ближайшие 7 лет баварский автопроизводитель намерен посвятить созданию 25 новых моделей, 13 из которых будут иметь гибридные силовые установки, а 12 станут полностью электрическими.

Сейчас производитель инвестирует дополнительные финансы в модернизацию своих предприятий, и уже на 2020 год запланирован выпуск автомобилей с любым типом двигателя, включая гибридные и полностью электрические силовые установки.

Дизайн и тюнинг БМВ

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BMW построит тест-площадку для беспилотников
{{material_121622}} Полигон организуют вблизи Карловых Вар. Общая площадь его составит 500 гектаров. Новая площадка необходима производителю, поскольку нынешние тестовые трассы BMW возле Мюнхена, а также во Франции и Швеции, уже не соответствуют требованиям для испытаний машин с автономным управлением.Ранее сообщалось, что ближайшие 7 лет баварский автопроизводитель намерен посвятить созданию 25 новых моделей, 13 из которых будут иметь гибридные силовые установки, а 12 станут полностью электрическими.Сейчас производитель инвестирует дополнительные финансы в модернизацию своих предприятий, и уже на 2020 год запланирован выпуск автомобилей с любым типом двигателя, включая гибридные и полностью электрические силовые установки.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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