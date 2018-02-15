BMW построит завод в Калининградской области
Компания BMW выбрала место под строительство собственного завода в России. Предпочтение решили отдать зоне «Храброво» в Калининградской области. В числе других претендентов рассматривались Калужская и Московская области, а также Санкт-Петербург.
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Концерн BMW может построить завод полного цикла в Калининграде, если будет подписан соответствующий инвестиционный ...Читать далее
Мощность конвейера составит около 30 000 автомобилей в год. Именно столько российские дилеры BMW реализовали в прошлом году. Выпуск будет происходить по принципу полного цикла. Кроме того, не исключено, что здесь же откроют цеха по сборке двигателей и трансмиссий. Основная задача – по максимуму увеличить локализацию производства. Это позволит BMW участвовать в программах господдержки и вновь получить доступ к тендерам на гос.закупки. Ранее доля продаж BMW по гос.контрактам составляла около 3 процентов.
Другой немецкий автопроизводитель, Mercedes-Benz, сейчас строит свой завод в индустриальном парке Есипово (Московская область). Инвестиции в проект составили порядка 250 млн евро. На предприятии планируется наладить выпуск седанов E-Class и кроссоверов GLC, GLE и GLS. Также возможно, что на российский конвейер Мерседеса встанут A-Class и S-Class.
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