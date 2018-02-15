15 февраля 2018, 15:30

BMW построит завод в Калининградской области

Компания BMW выбрала место под строительство собственного завода в России. Предпочтение решили отдать зоне «Храброво» в Калининградской области. В числе других претендентов рассматривались Калужская и Московская области, а также Санкт-Петербург.
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В настоящее время идет согласование последних деталей инвестиционного проекта между BMW, Минпромторгом и областным правительством. Точный объем инвестиций не называется, но по предварительным оценкам строительство завода обойдется баварской компании в сотни миллионов евро. До ввода предприятия в эксплуатацию земельный участок площадью 56 га будет находится в аренде. В дальнейшем, BMW сможет выкупить его в собственность.

Мощность конвейера составит около 30 000 автомобилей в год. Именно столько российские дилеры BMW реализовали в прошлом году. Выпуск будет происходить по принципу полного цикла. Кроме того, не исключено, что здесь же откроют цеха по сборке двигателей и трансмиссий. Основная задача – по максимуму увеличить локализацию производства. Это позволит BMW участвовать в программах господдержки и вновь получить доступ к тендерам на гос.закупки. Ранее доля продаж BMW по гос.контрактам составляла около 3 процентов.

Другой немецкий автопроизводитель, Mercedes-Benz, сейчас строит свой завод в индустриальном парке Есипово (Московская область). Инвестиции в проект составили порядка 250 млн евро. На предприятии планируется наладить выпуск седанов E-Class и кроссоверов GLC, GLE и GLS. Также возможно, что на российский конвейер Мерседеса встанут A-Class и S-Class.
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BMW построит завод в Калининградской области
{{material_119741}}В настоящее время идет согласование последних деталей инвестиционного проекта между BMW, Минпромторгом и областным правительством. Точный объем инвестиций не называется, но по предварительным оценкам строительство завода обойдется баварской компании в сотни миллионов евро. До ввода предприятия в эксплуатацию земельный участок площадью 56 га будет находится в аренде. В дальнейшем, BMW сможет выкупить его в собственность.Мощность конвейера составит около 30 000 автомобилей в год. Именно столько российские дилеры BMW реализовали в прошлом году. Выпуск будет происходить по принципу полного цикла. Кроме того, не исключено, что здесь же откроют цеха по сборке двигателей и трансмиссий. Основная задача – по максимуму увеличить локализацию производства. Это позволит BMW участвовать в программах господдержки и вновь получить доступ к тендерам на гос.закупки. Ранее доля продаж BMW по гос.контрактам составляла около 3 процентов.Другой немецкий автопроизводитель, Mercedes-Benz, сейчас строит свой завод в индустриальном парке Есипово (Московская область). Инвестиции в проект составили порядка 250 млн евро. На предприятии планируется наладить выпуск седанов E-Class и кроссоверов GLC, GLE и GLS. Также возможно, что на российский конвейер Мерседеса встанут A-Class и S-Class.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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