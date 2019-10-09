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9 октября 2019, 16:46

BMW представила 600-сильное M8 Gran Coupe

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Фото: BMW
Компания BMW выпустила четырехдверного представителя возрожденной восьмой серии. Клиентам предложили сразу две модификации: стандартный автомобиль BMW M8 Gran Coupe со 600-сильным мотором и более мощную версию Competition, форсированную до 625 сил. Цены составляют минимум 10,22 и 12,05 млн рублей соответственно.
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe

Фото: BMW

BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
BMW представила 600 сильное M8 Gran Coupe
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Мощные автомобили BMW M8 Gran Coupe завершают формирование возрожденного семейства 8-Series. Новинка построена по мотивам одноименного концепт-кара, представленного весной 2018 года в Женеве. Серийный автомобиль выглядит не менее привлекательно, чем прототип. От «гражданских» BMW 8-Series он отличается модифицированными бамперами и зеркалами, расширенными колесными арками, увеличенными воздуховодами в передних крыльях и небольшим спойлером на крышке багажника. В салоне появился другой селектор КПП, иной руль с отдельными кнопками М-режимов, более эргономичные кресла и новая графика приборной панели.

В техническом плане «четырехдверка» во многом повторяет купе BMW M8 с той лишь разницей, что колесная база удлинена на 200 мм. Кузов усилен дополнительными растяжками и Х-образной вставкой под днищем. Несмотря на карбоновую крышу, масса автомобиля увеличилась на 95 кг по сравнению с купе. Под капотом скрывается хорошо знакомый по другим М-версиям 4,4-литровый битурбомотор V8, который выдает 600 л.с. и 750 Нм. Для версии Competition его мощность увеличена до 625 сил. С места до «сотни» M8 Gran Coupe разгоняется за 3,3 секунды, Competition – за 3,2 секунды. Максимальная скорость традиционно ограничена на 250 км/ч. С помощью опционального пакета M Driver’s отсечка сдвигается до 305 км/ч.

В список доступного оборудования входит адаптивная подвеска, 20-дюймовые колеса, карбон-керамические тормоза. Для России BMW M8 Gran Coupe оценили в 10 220 000 рублей, а версию Competition – в 12 050 000 рублей. Цены и российскую квоту особой версии BMW M8 Gran Coupe First Edition пообещали объявить позднее. Первые автомобили появятся у дилеров весной 2020 года.

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BMW представила 600-сильное M8 Gran Coupe
{{material_122729}}Мощные автомобили BMW M8 Gran Coupe завершают формирование возрожденного семейства 8-Series. Новинка построена по мотивам одноименного концепт-кара, представленного весной 2018 года в Женеве. Серийный автомобиль выглядит не менее привлекательно, чем прототип. От «гражданских» BMW 8-Series он отличается модифицированными бамперами и зеркалами, расширенными колесными арками, увеличенными воздуховодами в передних крыльях и небольшим спойлером на крышке багажника. В салоне появился другой селектор КПП, иной руль с отдельными кнопками М-режимов, более эргономичные кресла и новая графика приборной панели.В техническом плане «четырехдверка» во многом повторяет купе BMW M8 с той лишь разницей, что колесная база удлинена на 200 мм. Кузов усилен дополнительными растяжками и Х-образной вставкой под днищем. Несмотря на карбоновую крышу, масса автомобиля увеличилась на 95 кг по сравнению с купе. Под капотом скрывается хорошо знакомый по другим М-версиям 4,4-литровый битурбомотор V8, который выдает 600 л.с. и 750 Нм. Для версии Competition его мощность увеличена до 625 сил. С места до «сотни» M8 Gran Coupe разгоняется за 3,3 секунды, Competition – за 3,2 секунды. Максимальная скорость традиционно ограничена на 250 км/ч. С помощью опционального пакета M Driver’s отсечка сдвигается до 305 км/ч.В список доступного оборудования входит адаптивная подвеска, 20-дюймовые колеса, карбон-керамические тормоза. Для России BMW M8 Gran Coupe оценили в 10 220 000 рублей, а версию Competition – в 12 050 000 рублей. Цены и российскую квоту особой версии BMW M8 Gran Coupe First Edition пообещали объявить позднее. Первые автомобили появятся у дилеров весной 2020 года.
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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