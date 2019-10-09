9 октября 2019, 16:46
BMW представила 600-сильное M8 Gran Coupe
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Фото: BMW
Компания BMW выпустила четырехдверного представителя возрожденной восьмой серии. Клиентам предложили сразу две модификации: стандартный автомобиль BMW M8 Gran Coupe со 600-сильным мотором и более мощную версию Competition, форсированную до 625 сил. Цены составляют минимум 10,22 и 12,05 млн рублей соответственно.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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В техническом плане «четырехдверка» во многом повторяет купе BMW M8 с той лишь разницей, что колесная база удлинена на 200 мм. Кузов усилен дополнительными растяжками и Х-образной вставкой под днищем. Несмотря на карбоновую крышу, масса автомобиля увеличилась на 95 кг по сравнению с купе. Под капотом скрывается хорошо знакомый по другим М-версиям 4,4-литровый битурбомотор V8, который выдает 600 л.с. и 750 Нм. Для версии Competition его мощность увеличена до 625 сил. С места до «сотни» M8 Gran Coupe разгоняется за 3,3 секунды, Competition – за 3,2 секунды. Максимальная скорость традиционно ограничена на 250 км/ч. С помощью опционального пакета M Driver’s отсечка сдвигается до 305 км/ч.
В список доступного оборудования входит адаптивная подвеска, 20-дюймовые колеса, карбон-керамические тормоза. Для России BMW M8 Gran Coupe оценили в 10 220 000 рублей, а версию Competition – в 12 050 000 рублей. Цены и российскую квоту особой версии BMW M8 Gran Coupe First Edition пообещали объявить позднее. Первые автомобили появятся у дилеров весной 2020 года.
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Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
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