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27 августа 2019, 15:37

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

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Фото: BMW
Компания BMW подготовила вседорожник X5 для поездок в особо опасные регионы. Автомобиль способен выдержать обстрел из автомата Калашникова, взрыв бомбы в 4 метрах и атаку беспилотников.
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6

Фото: BMW

BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
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Новый BMW X5 Protection VR6 на первый взгляд похож на стандартный кроссовер. Однако в его кузове, включая даже крышу, скрываются высокопрочные стальные панели. Для днища и багажника предусмотрена алюминиевая защита. Топливный бак также защищен. Все стекла - толщиной 30 мм. Но даже в самой критической ситуации их осколки абсолютно безопасны для пассажиров.

Такой вседорожник способен выдержать удар пули 7,62 × 39 мм от АК-47, что соответствует классу защиты VR6. Если противники предпочитают использовать взрывчатку, то разорвавшийся в 4 метрах от автомобиля пакет с 15 килограммами тротила не причинит особого вреда. Бронированная крыша способна выдержать взрыв до 200 граммов пластида (C4). Если этого недостаточно, клиенты могут заказать дополнительную защиту. Например, установить броню на днище, защищающую от ручных гранат.

Бронированный BMW X5 Protection VR6 оснащен стандартным 4,4-литровым битурбо мотором V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. С места до сотни тяжелый вседорожник разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 210 км/ч. Кстати, шины – тоже не простые, с усиленными боковинами и системой самогерметизации. Ехать на них можно, даже если они полностью спущены. Цена роскошного броневика не называется, но можно не сомневаться, что она выражается шестизначным числом в евро.


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привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
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BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
{{material_124116}}Новый BMW X5 Protection VR6 на первый взгляд похож на стандартный кроссовер. Однако в его кузове, включая даже крышу, скрываются высокопрочные стальные панели. Для днища и багажника предусмотрена алюминиевая защита. Топливный бак также защищен. Все стекла - толщиной 30 мм. Но даже в самой критической ситуации их осколки абсолютно безопасны для пассажиров.Такой вседорожник способен выдержать удар пули 7,62 × 39 мм от АК-47, что соответствует классу защиты VR6. Если противники предпочитают использовать взрывчатку, то разорвавшийся в 4 метрах от автомобиля пакет с 15 килограммами тротила не причинит особого вреда. Бронированная крыша способна выдержать взрыв до 200 граммов пластида (C4). Если этого недостаточно, клиенты могут заказать дополнительную защиту. Например, установить броню на днище, защищающую от ручных гранат.Бронированный BMW X5 Protection VR6 оснащен стандартным 4,4-литровым битурбо мотором V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. С места до сотни тяжелый вседорожник разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 210 км/ч. Кстати, шины – тоже не простые, с усиленными боковинами и системой самогерметизации. Ехать на них можно, даже если они полностью спущены. Цена роскошного броневика не называется, но можно не сомневаться, что она выражается шестизначным числом в евро.
2019-08-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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