27 августа 2019, 15:37
BMW представила бронированный X5 с защитой класса VR6
- 671
- 0
Фото: BMW
Компания BMW подготовила вседорожник X5 для поездок в особо опасные регионы. Автомобиль способен выдержать обстрел из автомата Калашникова, взрыв бомбы в 4 метрах и атаку беспилотников.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Ранее мы писали
Канадская компания Inkas, специализирующаяся на производстве бронированных автомобилей, представила лимузин ...Читать далее
Такой вседорожник способен выдержать удар пули 7,62 × 39 мм от АК-47, что соответствует классу защиты VR6. Если противники предпочитают использовать взрывчатку, то разорвавшийся в 4 метрах от автомобиля пакет с 15 килограммами тротила не причинит особого вреда. Бронированная крыша способна выдержать взрыв до 200 граммов пластида (C4). Если этого недостаточно, клиенты могут заказать дополнительную защиту. Например, установить броню на днище, защищающую от ручных гранат.
Бронированный BMW X5 Protection VR6 оснащен стандартным 4,4-литровым битурбо мотором V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. С места до сотни тяжелый вседорожник разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 210 км/ч. Кстати, шины – тоже не простые, с усиленными боковинами и системой самогерметизации. Ехать на них можно, даже если они полностью спущены. Цена роскошного броневика не называется, но можно не сомневаться, что она выражается шестизначным числом в евро.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
BMW Был и останется лучшим
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве