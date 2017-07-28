28 июля 2017, 10:31

BMW представила моторную линейку для X2

Баварский автопроизводитель опубликовал информацию о техническом оснащении ожидаемого кроссовера BMW X2. Будущим владельцам предстоит выбор между десятью предложенными вариантами.
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Силовой агрегат новинки будет представлен пятью бензиновыми и пятью дизельными «моторами». Базовая версия паркетника BMW X2 sDrive 16d будет оснащена 116-сильным «дизелем». А «топовая» модификация M35i xDrive спрячет под капотом бензиновую силовую установку с мощностью 300 «лошадей».

В линейку войдут 2-литровый турбированный двигатель M35i на 300 л.с., 2-литровый мотор на 231 л.с., силовые установки 20i и 20d на 192 «лошади», а также моторы 18i и 18d  на 140 и 116 лошадиных сил. Остальная часть версий BMW X2 будет оснащаться 1,5-литровыми двигателями V3.

Модель построена на модульной платформе UKL1, предполагающей использование только переднего привода. На этой же архитектуре были сконструированы BMW X1 и MINI Countryman.

Премьера новинки запланирована на осень. Паркетник будет представлен публике на автомобильной выставке во Франкфурте. Напомним, что концепт модели был продемонстрирован осенью 2016 года, а предсерийный прототип - в этом году в Париже.

Новинки и концепт кары БМВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW представила моторную линейку для X2
{{material_119949}}Силовой агрегат новинки будет представлен пятью бензиновыми и пятью дизельными «моторами». Базовая версия паркетника BMW X2 sDrive 16d будет оснащена 116-сильным «дизелем». А «топовая» модификация M35i xDrive спрячет под капотом бензиновую силовую установку с мощностью 300 «лошадей».В линейку войдут 2-литровый турбированный двигатель M35i на 300 л.с., 2-литровый мотор на 231 л.с., силовые установки 20i и 20d на 192 «лошади», а также моторы 18i и 18d  на 140 и 116 лошадиных сил. Остальная часть версий BMW X2 будет оснащаться 1,5-литровыми двигателями V3.Модель построена на модульной платформе UKL1, предполагающей использование только переднего привода. На этой же архитектуре были сконструированы BMW X1 и MINI Countryman.Премьера новинки запланирована на осень. Паркетник будет представлен публике на автомобильной выставке во Франкфурте. Напомним, что концепт модели был продемонстрирован осенью 2016 года, а предсерийный прототип - в этом году в Париже.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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