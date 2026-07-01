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Автор: Дарья Климова

1 июля 2026, 08:26

BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж

BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж

BMW X5 пятого поколения получил пять типов двигателей: чем еще удивляет новинка

BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж

BMW представила пятое поколение кроссовера X5, который остается одной из самых популярных и прибыльных моделей баварской марки с 1999 года. Новинка, получившая заводской индекс G65, дебютировала сразу с пятью вариантами силовых установок, что подчеркивает стремление компании предложить решение для любых потребностей покупателей.

BMW представила пятое поколение кроссовера X5, который остается одной из самых популярных и прибыльных моделей баварской марки с 1999 года. Новинка, получившая заводской индекс G65, дебютировала сразу с пятью вариантами силовых установок, что подчеркивает стремление компании предложить решение для любых потребностей покупателей.

Премьера BMW X5 с индексом G65 состоялась на фоне перехода бренда к новой дизайн-философии, заданной семейством электромобилей Neue Klasse, и новый X5 стал первым воплощением этого стиля в сегменте премиальных кроссоверов. Спереди расположены компактные вертикальные ноздри с подсветкой, фары украшены X-образными сегментами, отсылающими к кроссоверному семейству BMW.

Необычным штрихом стали миниатюрные дверные ручки Winglets, расположенные на подоконной линии. На корме установлены почти сросшиеся фонари, разделенные фирменным логотипом. Покупателям предложено одиннадцать цветов кузова и широкая программа индивидуализации, включая аксессуары отделения M Performance. Кроссовер подрос в длину до 4994 миллиметров, что на 59 миллиметров больше предшественника, а колесная база увеличилась до 3035 миллиметров. При этом ширина и высота немного уменьшились. Стандартный дорожный просвет равен 226 миллиметрам, предусмотрены колеса диаметром от 21 до 23 дюймов.

Фото: BMW

Интерьер кроссовера перенял архитектуру у новейших электромобилей BMW Neue Klasse. Ключевыми элементами стали крестообразный руль, дисплей Panoramic Vision под лобовым стеклом и экран медиасистемы со скошенными углами. Предусмотрен трехмерный проекционный дисплей, а за доплату передний пассажир получит собственный развлекательный экран. Фирменная операционная система BMW OS X включает функции дистанционного обновления, навигации, голосовой помощник и адаптивный круиз-контроль с искусственным интеллектом, а также возможность установки сторонних приложений, включая игры и видеосервисы. Обещаны качественные материалы отделки, включая декоративные вставки из стекла и натурального сланца, развита контурная подсветка. Объем багажника варьируется от 655 до 1850 литров.

Новый BMW X5 построен на модернизированной версии платформы CLAR, которая появилась еще в 2015 году. Базовый бензиновый вариант оснащается шестицилиндровым турбомотором объемом 3,0 литра мощностью 400 лошадиных сил и крутящим моментом 580 Ньютон-метров, снабженным 48-вольтовым электродовеском, восьмиступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией. Разгон с места до ста километров в час занимает 5,3 секунды. Дизельная модификация X5 40d xDrive развивает 313 лошадиных сил и 670 Ньютон-метров, разгоняясь до сотни за 6,1 секунды. Подзаряжаемые гибриды представлены версией X5 50e xDrive с бензиновым турбомотором мощностью 313 лошадиных сил и электродвигателем на 197 лошадиных сил. Аккумулятор емкостью 29,48 киловатт-часа обеспечивает до 102 километров пробега на электротяге, а разгон до сотни занимает 5,0 секунды. Спортивная гибридная версия X5 M60e xDrive форсирует бензиновый двигатель до 426 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 4,5 секунды, проезжая на чистой электротяге до 98 километров.

Фото: BMW

Электрическая модификация BMW iX5 60 xDrive оснащена двухмоторным полным приводом мощностью 578 лошадиных сил и 800-вольтовой батареей впечатляющей емкостью 141 киловатт-час, которая обеспечивает до 845 километров пути. Максимальная скорость зарядки достигает 460 киловатт, электромобиль разгоняется до сотни за 4,6 секунды, но максимальная скорость ограничена на 210 километров в час. Пятой модификацией стал водородный электромобиль BMW iX5 Hydrogen, точные характеристики которого еще не раскрыты. Эта версия станет первым серийным водородомобилем BMW с запасом хода до 750 километров и выйдет на рынок позже остальных.

Американский завод компании BMW в Спартанбурге начнет выпуск пятого поколения кроссовера X5 в августе этого года, а рыночный дебют намечен на ноябрь. Немецкие цены начальных топливных версий уже известны и стартуют от 95 750 евро за дизельный вариант и от 99 750 евро за бензиновый.

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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