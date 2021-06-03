3 июня 2021, 23:18
BMW представила секретный прототип со странным дизайном
Компания BMW впервые показала два неизвестных доселе широкой публике концепта, один из которых и вовсе поражает воображение. В модели под названием BMW ICE причудливо переплелись черты, характерные для купе, родстера и кроссовера.
Дарья Климова Фото: youtube.com / BMW Group Classic
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Название BMW ICE расшифровывается как Integrated Concept Engineering. Разработкой концепта занимались специалисты калифорнийской дизайн-студии BMW. В его основе лежит шасси от кроссовера BMW X5. Интерьер достался от родстера Z4, но его дополнили двумя компактными задними сиденьями. Концепт имеет купеобразный силуэт с ниспадающей линией крыши, при этом багажник оказался довольно просторным и вмещает пару велосипедов. В итоге, получился двухдверный четырехместный спортивный автомобиль с увеличенным дорожным просветом.
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