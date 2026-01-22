Почему BMW делает ставку на длинную базу — сенсация или расчет?

22 января 2026, 18:12
BMW представила удлиненный электрокроссовер Neue Klasse специально для рынка Китая
BMW удивила автолюбителей новым электрокроссовером с длинной базой. Модель создана только для Китая. Компания меняет подход к электромобилям. Что скрывает этот шаг? Подробности - в нашем материале.
Немецкий автогигант BMW вновь оказался в центре внимания, представив свою первую расширенную версию электромобиля на платформе Neue Klasse. Этот шаг стал неожиданностью даже для опытных наблюдателей рынка: впервые в истории бренда длиннобазная модификация, созданная исключительно для китайских покупателей. В то время как Европа и США только готовятся к массовому переходу на электромобили, Китай уже диктует свои условия - и BMW вынуждена подстраиваться под местные предпочтения.
Платформа Neue Klasse, возродившается спустя годы, стала символом нового курса BMW. В 2025 году компания выпустила первый электрокроссовер iX3, который сразу же вызвал бурю обсуждений. Однако теперь, спустя несколько месяцев, баварцы делают следующий шаг — и они явно рассчитывают на то, чтобы закрепиться на крупнейшем рынке электромобилей в мире.
Китайские клиенты традиционно ценят пространство в салоне, особенно для пассажиров второго ряда. Именно поэтому длиннобазные версии автомобилей здесь пользуются популярностью. BMW не стала изобретать велосипед и решила, что действительно востребовано: удлиненный кузов, больше места для ног и, конечно, все современные технологии.
Интересно, что в этот раз речь идет не о седане, как это было в 60-х и 70-х годах прошлого века, а о кроссовере. Такой выбор не случаен: именно этот тип кузова сейчас доминирует на китайском рынке. Баварцы явно не хотят упускать свой шанс и готовы пойти на смелые эксперименты ради успеха.
Внешне новая длиннобазная версия отличается не только увеличенной колесной базой, но и некоторыми деталями дизайна, увеличивающими статусность модели. Внутри - простор, премиальные материалы и, конечно, передовые цифровые решения. BMW делает установку на максимальный комфорт и технологичность, чтобы привлечь взыскательных китайских покупателей.
Эксперты отмечают, что появление такой версии – не просто маркетинговый ход, а стратегический шаг. Китайский рынок становится все более закрытым для иностранных брендов, и, чтобы удержаться на плаву, приходится идти на уступки и создавать уникальные продукты. BMW, кажется, это прекрасно понимает и действует на опережение.
Пока неизвестно, появится ли расширенная версия Neue Klasse в других странах. Однако очевидно, что именно Китай сегодня задает тенденции в мире электромобилей, и европейские производители считаются с этим. BMW рискует, но и выигрывает: гибкость и готовность компании меняться ради успеха на ключевом рынке.
В ближайшие месяцы станет ясно, станет ли этот эксперимент удачным. Но уже сейчас можно сказать: эпоха, когда европейские бренды диктуют свои правила, уходит в прошлое. Теперь именно Китай определяет, какие автомобили будут в будущем, и BMW это прекрасно понимает.
