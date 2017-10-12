12 октября 2017, 11:20
BMW представила X5 Special и X6 M Sport Editions
Компания BMW анонсировала выпуск особых модификаций кроссоверов X5 и X6 M. Автомобили получили обозначения Special Edition и Sport Edition соответственно.
Добработки BMW X6 M в версии Sport Edition получились более заметными. Покупатели будут выбирать из двух доступных стилистик - Mineral White или Carbon Black. Кроме того, создатели расширили доступную цветовую палитру - окрасили кузов в специально подобранный колер, получивший название Long Beach Blue. Кроссовер будет передвигаться на 20- или 21-дюймовых легкосплавных «катках». Салон украшен декоративными карбоновыми вставками.
Ожидается, что автомобили в особенном исполнении будут доступны покупателям уже в декабре текущего года. Стоимость кроссоверов пока неизвестна.
Читайте по теме
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
Читайте по теме
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
привет, я тока собираюсь купить х6м и хотел спросить как она по ходовке, многие говорят что у бмв слабая ходовая, часто требует посещения сто, так ли это?
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное