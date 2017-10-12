12 октября 2017, 11:20

BMW представила X5 Special и X6 M Sport Editions

Компания BMW анонсировала выпуск особых модификаций кроссоверов X5 и X6 M. Автомобили получили обозначения Special Edition и Sport Edition соответственно.
^
  BMW представила X5 Special и X6 M Sport Editions BMW X5, BMW X6M BMW представила X5 Special и X6 M Sport Editions
2
фото
  

BMW X6M
Выпускается с 2009 г.
Новый 6 680 000 Р
Отзывов: 2
Внешность паркетников не получит значимых изменений, а вот над списком опций специальных версий создатели потрудились. Так, X5 Special Edition будет выпускаться с новым оформлением салона, в создании которого использовалась алькантара. За отдельную плату компания может выполнить внутреннее убранство из кожи Merino, доступной в пяти цветовых оттенках. В качестве дополнительной опции предлагается солнцезащитное стекло. Также о причастности к особой модификации будут готовить специальные шильдики на кузове авто. Модель получит полный спортивный М-пакет.

Добработки BMW X6 M в версии Sport Edition получились более заметными. Покупатели будут выбирать из двух доступных стилистик - Mineral White или Carbon Black. Кроме того, создатели расширили доступную цветовую палитру - окрасили кузов в специально подобранный колер, получивший название Long Beach Blue. Кроссовер будет передвигаться на 20- или 21-дюймовых легкосплавных «катках». Салон украшен декоративными карбоновыми вставками.

Ожидается, что автомобили в особенном исполнении будут доступны покупателям уже в декабре текущего года. Стоимость кроссоверов пока неизвестна.

Дизайн и тюнинг БМВ Х5, х6м

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
Форум BMW X6M
привет, я тока собираюсь купить х6м и хотел спросить как она по ходовке, многие говорят что у бмв слабая ходовая, часто требует посещения сто, так ли это?
юнус
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа BMW X5
Объявления о продаже BMW X5
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW представила X5 Special и X6 M Sport Editions
{{model_1833}}Внешность паркетников не получит значимых изменений, а вот над списком опций специальных версий создатели потрудились. Так, X5 Special Edition будет выпускаться с новым оформлением салона, в создании которого использовалась алькантара. За отдельную плату компания может выполнить внутреннее убранство из кожи Merino, доступной в пяти цветовых оттенках. В качестве дополнительной опции предлагается солнцезащитное стекло. Также о причастности к особой модификации будут готовить специальные шильдики на кузове авто. Модель получит полный спортивный М-пакет.Добработки BMW X6 M в версии Sport Edition получились более заметными. Покупатели будут выбирать из двух доступных стилистик - Mineral White или Carbon Black. Кроме того, создатели расширили доступную цветовую палитру - окрасили кузов в специально подобранный колер, получивший название Long Beach Blue. Кроссовер будет передвигаться на 20- или 21-дюймовых легкосплавных «катках». Салон украшен декоративными карбоновыми вставками.Ожидается, что автомобили в особенном исполнении будут доступны покупателям уже в декабре текущего года. Стоимость кроссоверов пока неизвестна.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сургут Барнаул Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG