10 февраля 2020, 20:35
BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition
- 98
- 0
Фото: zrkuban.ru
Компания BMW презентовала эксклюзивную версию кроссовера X5 Timeless Edition. В продаже появится 50 таких автомобилей и купить их можно будет только в Италии.
Фото: zrkuban.ru
Фото: zrkuban.ru
Фото: zrkuban.ru
Автомобиль создали на базе серийного BMW X5 xDrive30d с 265-сильным дизельным мотором и пакетом xOffroad, в который входят пневмоподвеска, спорт-дифференциал M Sport и четыре внедорожных режима вождения. Цвет кузова будет представлен только в одном варианте — Mineral White.
Кроссовер вдохновил дизайнеров компании Аlcantara SpA создать эксклюзивную версию, где салон будет выполнен полностью черной и серой алькантарой, а подголовники передних сидений декорированы вышивкой Timeless Edition и Powered by Alcantara. Итальянское представительство немецкого бренда не могло отказать в такой просьбе.
Дизайнерский BMW X5 Timeless Edition смогут купить 50 поклонников кроссовера, именно столько экземпляров создаст ателье. Автомобили будут доступны только на итальянском рынке. Это не первый проект BMW и Аlcantara SpA. Напомним, что эксклюзивный родстер BMW i8 Roadster был выполнен в единственном экземпляре.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
BMW Был и останется лучшим
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве