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10 февраля 2020, 20:35

BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition

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Фото: zrkuban.ru
Компания BMW презентовала эксклюзивную версию кроссовера X5 Timeless Edition. В продаже появится 50 таких автомобилей и купить их можно будет только в Италии.
BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition

Фото: zrkuban.ru

BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition

Фото: zrkuban.ru

BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition

Фото: zrkuban.ru

BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition
BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition
BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition
Автомобиль создали на базе серийного BMW X5 xDrive30d с 265-сильным дизельным мотором и пакетом xOffroad, в который входят пневмоподвеска, спорт-дифференциал M Sport и четыре внедорожных режима вождения. Цвет кузова будет представлен только в одном варианте — Mineral White.
 
Кроссовер вдохновил дизайнеров компании Аlcantara SpA создать эксклюзивную версию, где салон будет выполнен полностью черной и серой алькантарой, а подголовники передних сидений декорированы вышивкой Timeless Edition и Powered by Alcantara. Итальянское представительство немецкого бренда не могло отказать в такой просьбе.
 
Дизайнерский BMW X5 Timeless Edition смогут купить 50 поклонников кроссовера, именно столько экземпляров создаст ателье. Автомобили будут доступны только на итальянском рынке. Это не первый проект BMW и Аlcantara SpA. Напомним, что эксклюзивный родстер BMW i8 Roadster был выполнен в единственном экземпляре.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
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BMW представила X5 в исполнении Timeless Edition
Автомобиль создали на базе серийного BMW X5 xDrive30d с 265-сильным дизельным мотором и пакетом xOffroad, в который входят пневмоподвеска, спорт-дифференциал M Sport и четыре внедорожных режима вождения. Цвет кузова будет представлен только в одном варианте — Mineral White. Кроссовер вдохновил дизайнеров компании Аlcantara SpA создать эксклюзивную версию, где салон будет выполнен полностью черной и серой алькантарой, а подголовники передних сидений декорированы вышивкой Timeless Edition и Powered by Alcantara. Итальянское представительство немецкого бренда не могло отказать в такой просьбе. Дизайнерский BMW X5 Timeless Edition смогут купить 50 поклонников кроссовера, именно столько экземпляров создаст ателье. Автомобили будут доступны только на итальянском рынке. Это не первый проект BMW и Аlcantara SpA. Напомним, что эксклюзивный родстер BMW i8 Roadster был выполнен в единственном экземпляре.
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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