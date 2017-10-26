26 октября 2017, 13:52

BMW представляет кроссовер Х2

Уже весной следующего года на мировом авторынке появится очередной игрок сегмента SUV - BMW X2. Компактный вседорожник, по замыслу компании, должен стать весьма популярным у потребителей, поскольку он займет нишу между моделями X1 и X3 и сможет отвоевать часть клиентов у Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.
^
  BMW представляет кроссовер Х2 BMW BMW представляет кроссовер Х2 BMW BMW представляет кроссовер Х2 BMW BMW представляет кроссовер Х2
4
фото
  

Ранее мы писали
В следующем году BMW планирует начать поставки на отечественный рынок компактного кроссовера X2 и флагманского ...
Читать далее
Главная особенность новинки – передний привод, который обосновался за счет платформы UKL. Это же шасси использовалось, при разработке X1 последнего поколения и хэтчбека 2 серии Active Tourer. В длину модель достигает 4360 мм, в ширину – 1824 мм, а в высоту – 1526 мм. Объем багажного отсека у X2 равен 470 литрам, а при сложенных спинках заднего ряда -1355.

В базовом варианте оснащения кроссовер будет приводиться в движение 2-литровым 4-цилиндровым мотором с наддувом. Его мощность составляет 192 л. с. и 280 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний.

Из дизелей представлены 2-литровые нуддувные «четверки» с отдачей 190 сил и 400 Нм крутящего момента, а также 231 л. с. и 450 Нм. Оба агрегата сочетаются с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода xDrive. Чуть позже BMW обещает вывести на рынок 3-цилиндровый 140-сильный бензиновый мотор и 2-литровый турбоагрегат с отдачей 192 силы.

Что касается внешности, то вседорожник выполнен в классической стилистике Х-моделей бренда. На выбор потребителям представлены три варианта дизайна экстерьера: стандартный черный с 17-дйюмовыми колесами, M Sport (с обвесом и 19- или 20-дюймовыми колесами), а также M Sport X, который отличается  защитной накладкой серебристого цвета на переднем бампере.

Новинки и концепт кары БМВ

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
Вежливость и засады. Как изменился регламент для ГИБДД
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 75 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW представляет кроссовер Х2
{{material_121265}} Главная особенность новинки – передний привод, который обосновался за счет платформы UKL. Это же шасси использовалось, при разработке X1 последнего поколения и хэтчбека 2 серии Active Tourer. В длину модель достигает 4360 мм, в ширину – 1824 мм, а в высоту – 1526 мм. Объем багажного отсека у X2 равен 470 литрам, а при сложенных спинках заднего ряда -1355.В базовом варианте оснащения кроссовер будет приводиться в движение 2-литровым 4-цилиндровым мотором с наддувом. Его мощность составляет 192 л. с. и 280 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний.Из дизелей представлены 2-литровые нуддувные «четверки» с отдачей 190 сил и 400 Нм крутящего момента, а также 231 л. с. и 450 Нм. Оба агрегата сочетаются с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода xDrive. Чуть позже BMW обещает вывести на рынок 3-цилиндровый 140-сильный бензиновый мотор и 2-литровый турбоагрегат с отдачей 192 силы.Что касается внешности, то вседорожник выполнен в классической стилистике Х-моделей бренда. На выбор потребителям представлены три варианта дизайна экстерьера: стандартный черный с 17-дйюмовыми колесами, M Sport (с обвесом и 19- или 20-дюймовыми колесами), а также M Sport X, который отличается  защитной накладкой серебристого цвета на переднем бампере.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермский край Стерлитамак Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG