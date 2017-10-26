BMW представляет кроссовер Х2
В базовом варианте оснащения кроссовер будет приводиться в движение 2-литровым 4-цилиндровым мотором с наддувом. Его мощность составляет 192 л. с. и 280 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний.
Из дизелей представлены 2-литровые нуддувные «четверки» с отдачей 190 сил и 400 Нм крутящего момента, а также 231 л. с. и 450 Нм. Оба агрегата сочетаются с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода xDrive. Чуть позже BMW обещает вывести на рынок 3-цилиндровый 140-сильный бензиновый мотор и 2-литровый турбоагрегат с отдачей 192 силы.
Что касается внешности, то вседорожник выполнен в классической стилистике Х-моделей бренда. На выбор потребителям представлены три варианта дизайна экстерьера: стандартный черный с 17-дйюмовыми колесами, M Sport (с обвесом и 19- или 20-дюймовыми колесами), а также M Sport X, который отличается защитной накладкой серебристого цвета на переднем бампере.
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