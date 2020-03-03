3 марта 2020, 18:24
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
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Фото: insideevs.com
Немецкий концерн BMW провел онлайн презентацию Concept i4 Electric GT. Это будет элегантное и спортивное четырехдверное купе, серийное производство которого начнется в следующем году.
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
Фото: insideevs.com
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Новый автомобиль уже в следующем году должен выйти в серийное производство. Сегодня же мы видим изящный прототип с мягкими линиями. Место привычных боковых зеркал, модель получит камеры, а экран в салоне изогнутой формы. Интерьер нового серийного автомобиля, скорее всего, сохранит стиль макета концепта. Уникальная акустическая система была создана совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
BMW i4 собрали на новой гибкой платформе, подходящей для всех типов двигателей. Эту же архитектуру на заводе планируют использовать для электрической версии кроссовера X3 и концепта iNext. BMW подтвердила информацию, что i4, благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт/ч, сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой «сотни» электрокар сможет разогнаться за 4 сек. BMW i4 будет оснащен одним электродвигателем мощностью 530 л.с.
Сегодня на российском рынке представлены следующие электрические модели BMW: i3, i8 Coupe, i8 Roadster.
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Отзывы по теме
Равона R2 на механике Нет!
Хороша машинка! Вот только где ж ей разогнаться с таким клиренсом, да по нашим дорогам. И цена совсем негармоничная...
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
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