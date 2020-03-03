Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 марта 2020, 18:24

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

  • 8
  • 0
Фото: insideevs.com
Немецкий концерн BMW провел онлайн презентацию Concept i4 Electric GT. Это будет элегантное и спортивное четырехдверное купе, серийное производство которого начнется в следующем году.
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

Фото: insideevs.com

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

Фото: insideevs.com

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

Фото: insideevs.com

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

Фото: insideevs.com

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

Фото: insideevs.com

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

Фото: insideevs.com

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

Фото: insideevs.com

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

Фото: insideevs.com

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
Ранее мы писали
Британские журналисты сравнили стоимость заправки Hyundai Ioniq Electric и дизельного Q7. Значительного снижения ...
Читать далее
Несмотря на отмену Женевского салона автоконцерны решили все же презентовать свои новинки, то только в онлайн режиме. Среди электрокаров одной из самых интересных моделей можно назвать BMW Concept i4. 

Новый автомобиль уже в следующем году должен выйти в серийное производство. Сегодня же мы видим изящный прототип с мягкими линиями. Место привычных боковых зеркал, модель получит камеры, а экран в салоне изогнутой формы. Интерьер нового серийного автомобиля, скорее всего, сохранит стиль макета концепта. Уникальная акустическая система была создана совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.

BMW i4 собрали на новой гибкой платформе, подходящей для всех типов двигателей. Эту же архитектуру на заводе планируют использовать для электрической версии кроссовера X3 и концепта iNext. BMW подтвердила информацию, что i4, благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт/ч, сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой «сотни» электрокар сможет разогнаться за 4 сек. BMW i4 будет оснащен одним электродвигателем мощностью 530 л.с.
 
Сегодня на российском рынке представлены следующие электрические модели BMW: i3, i8 Coupe, i8 Roadster. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
Равона R2 на механике Нет!
Гиви
BMW назвал стоимость купе и родстера i8
Хороша машинка! Вот только где ж ей разогнаться с таким клиренсом, да по нашим дорогам. И цена совсем негармоничная...
Семен
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
Владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы БМВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа BMW i3
Объявления о продаже BMW i3
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 91 модель
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
{{material_129107}}Несмотря на отмену Женевского салона автоконцерны решили все же презентовать свои новинки, то только в онлайн режиме. Среди электрокаров одной из самых интересных моделей можно назвать BMW Concept i4. Новый автомобиль уже в следующем году должен выйти в серийное производство. Сегодня же мы видим изящный прототип с мягкими линиями. Место привычных боковых зеркал, модель получит камеры, а экран в салоне изогнутой формы. Интерьер нового серийного автомобиля, скорее всего, сохранит стиль макета концепта. Уникальная акустическая система была создана совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.BMW i4 собрали на новой гибкой платформе, подходящей для всех типов двигателей. Эту же архитектуру на заводе планируют использовать для электрической версии кроссовера X3 и концепта iNext. BMW подтвердила информацию, что i4, благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт/ч, сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой «сотни» электрокар сможет разогнаться за 4 сек. BMW i4 будет оснащен одним электродвигателем мощностью 530 л.с. Сегодня на российском рынке представлены следующие электрические модели BMW: i3, i8 Coupe, i8 Roadster. 
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Челябинск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться