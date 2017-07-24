24 июля 2017, 21:20

BMW презентовала юбилейную версию седага 7-Series

Немецкий автопроизводитель решил отпраздновать 40-летний юбилей флагманской «семерки» выпуском модели особой сборки, которая получила название BMW 7-Series Edition 40 Jahre.
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BMW презентовала юбилейную версию седага 7-Series BMW 7

BMW 7
Выпускается с 1987 г.
Новый от 4 540 000 до 10 090 000 Р
Объявлений: 345
Отзывов: 5
Седан будет выпущен в двух цветах из линейки BMW Individual – оттенки Frozen Silver и Petrol Mica. Для эксклюзивной модификации предусмотрен пакет M Aerodynamics, который отличается черной глянцевой решеткой радиатора и видоизмененными бамперами. Также авто снабдили 20-дюймовыми колесными дисками. Об особенной истории создания автомобиля расскажут соответствующие шильдики на кузове.

Кресла седана обшиты кожей Merino кремового цвета, а передние панели выполнены из ценных пород дерева в сочетании с алькантарой. Все четыре подголовника будут украшены вышивкой. Также в оснащение автомобиля войдут тематические коврики и подушки для пассажирских посадочных мест. Известно, что завод выпустит две версии модели - обычную и удлиненную.

Завод сообщил, что будет выпущено всего 200 экземпляров эксклюзивной версии. Компания пока не опубликовала цены и комплектации автомобиля. По словам разработчиков, технические характеристики не изменены. Старт продаж запланирован на октябрь текущего года.

Новинки и концепт кары БМВ 7 серии, семерка

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 7
Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
Аркадий
Рассказ про паренька и его BMW 7 series iL-74
Не по мне чтиво, но спасибо все равно
nekron
Отзыв о BMW 7 2003 года
Отличный авто, но если нету денег, не советую Сервис и з/ ч очень дорого
lexusrx400h
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BMW презентовала юбилейную версию седага 7-Series
{{model_132}}Седан будет выпущен в двух цветах из линейки BMW Individual – оттенки Frozen Silver и Petrol Mica. Для эксклюзивной модификации предусмотрен пакет M Aerodynamics, который отличается черной глянцевой решеткой радиатора и видоизмененными бамперами. Также авто снабдили 20-дюймовыми колесными дисками. Об особенной истории создания автомобиля расскажут соответствующие шильдики на кузове.Кресла седана обшиты кожей Merino кремового цвета, а передние панели выполнены из ценных пород дерева в сочетании с алькантарой. Все четыре подголовника будут украшены вышивкой. Также в оснащение автомобиля войдут тематические коврики и подушки для пассажирских посадочных мест. Известно, что завод выпустит две версии модели - обычную и удлиненную.Завод сообщил, что будет выпущено всего 200 экземпляров эксклюзивной версии. Компания пока не опубликовала цены и комплектации автомобиля. По словам разработчиков, технические характеристики не изменены. Старт продаж запланирован на октябрь текущего года.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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