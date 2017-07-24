24 июля 2017, 21:20
BMW презентовала юбилейную версию седага 7-Series
Немецкий автопроизводитель решил отпраздновать 40-летний юбилей флагманской «семерки» выпуском модели особой сборки, которая получила название BMW 7-Series Edition 40 Jahre.
Кресла седана обшиты кожей Merino кремового цвета, а передние панели выполнены из ценных пород дерева в сочетании с алькантарой. Все четыре подголовника будут украшены вышивкой. Также в оснащение автомобиля войдут тематические коврики и подушки для пассажирских посадочных мест. Известно, что завод выпустит две версии модели - обычную и удлиненную.
Завод сообщил, что будет выпущено всего 200 экземпляров эксклюзивной версии. Компания пока не опубликовала цены и комплектации автомобиля. По словам разработчиков, технические характеристики не изменены. Старт продаж запланирован на октябрь текущего года.
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Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
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