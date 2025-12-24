BMW усложнит самостоятельный ремонт: новые винты только для дилеров – что это значит для владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 14:12

BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта

BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта

BMW усложнит самостоятельный ремонт: новые винты только для дилеров – что это значит для владельцев

BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта

BMW внедряет необычные винты с фирменной головкой. Обычные инструменты не подойдут. Владельцы рискуют остаться без самостоятельного ремонта. Официальные сервисы получат больше контроля. Как это повлияет на рынок – пока неясно.

BMW внедряет необычные винты с фирменной головкой. Обычные инструменты не подойдут. Владельцы рискуют остаться без самостоятельного ремонта. Официальные сервисы получат больше контроля. Как это повлияет на рынок – пока неясно.

Компания BMW решила удивить рынок необычным приемом: немецкий автопроизводитель запатентовал крепежные элементы с уникальной формой головки, выполненной в стиле фирменного логотипа. Теперь часть винтов и болтов в автомобилях марки может получить головку, разделенную на четыре сектора, где одни сегменты выступают, а другие утоплены. Подобные конструкции не только демонстрируют узнаваемость, но и серьезно усложняют жизнь тем, кто привык обслуживать машину самостоятельно или в не брендовых сервисах.

Патентная заявка на новый тип крепежа была подана 7 июня 2025 года, официальная публикация документа состоялась 11 декабря 2025 года. В описании патента указано несколько вариантов исполнения: головки могут быть как текстовые, так и закругленные, а также могут быть выполнены по другим параметрам. Основное назначение таких винтов — использование в основных узлах автомобиля, включая элементы салона, крепления сидений и даже кузовные соединения.

Главная задача новинки - невозможность открутить или закрутить такой винта стандартным способом. Для работы с ними потребуется специальный ключ, который не входит в обычные наборы и, скорее всего, будет доступен только в официальных сервисах BMW. Данное решение может существенно затруднить проведение ремонта или обслуживания вне дилерских центров, а значит, повысить требования владельцев к техническому обслуживанию.

Внедрение подобных винтов - не только способ защиты автомобиля от несанкционированного политики, но и инструмент усиления контроля над сервисом. Перед выбором окажутся обычные автомеханики и рабочие без специального инструмента: либо обратиться к официальному дилеру, либо поискать обходные пути. Уже сейчас в профессиональных сообществах обсуждаются возможные варианты решения этой задачи, ведь практика показывает, что для любого нестандартного крепежа рано или поздно используются второстепенные инструменты.

Тем не менее, сам факт выдачи патента на такой крепеж вызывает вопросы о балансе между интересами производителя и правообладателем самостоятельного ремонта. С одной стороны, BMW стремится защитить свои автомобили от некачественного обслуживания и повысить безопасность. С другой стороны - подобные меры могут вызвать недовольство среди автолюбителей, привыкших к свободе выбора сервисов и самостоятельному ремонту. Как быстро и эффективно появляются альтернативные решения, покажет время. Но уже сейчас ясно: подход к обслуживанию автомобилей BMW может измениться, рынок сервисных услуг – классический с новыми вызовами.

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Ленинградская область Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться