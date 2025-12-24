BMW усложнит самостоятельный ремонт: новые винты только для дилеров – что это значит для владельцев

24 декабря 2025, 14:12
BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта
BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта
BMW внедряет необычные винты с фирменной головкой. Обычные инструменты не подойдут. Владельцы рискуют остаться без самостоятельного ремонта. Официальные сервисы получат больше контроля. Как это повлияет на рынок – пока неясно.
Компания BMW решила удивить рынок необычным приемом: немецкий автопроизводитель запатентовал крепежные элементы с уникальной формой головки, выполненной в стиле фирменного логотипа. Теперь часть винтов и болтов в автомобилях марки может получить головку, разделенную на четыре сектора, где одни сегменты выступают, а другие утоплены. Подобные конструкции не только демонстрируют узнаваемость, но и серьезно усложняют жизнь тем, кто привык обслуживать машину самостоятельно или в не брендовых сервисах.
Патентная заявка на новый тип крепежа была подана 7 июня 2025 года, официальная публикация документа состоялась 11 декабря 2025 года. В описании патента указано несколько вариантов исполнения: головки могут быть как текстовые, так и закругленные, а также могут быть выполнены по другим параметрам. Основное назначение таких винтов — использование в основных узлах автомобиля, включая элементы салона, крепления сидений и даже кузовные соединения.
Главная задача новинки - невозможность открутить или закрутить такой винта стандартным способом. Для работы с ними потребуется специальный ключ, который не входит в обычные наборы и, скорее всего, будет доступен только в официальных сервисах BMW. Данное решение может существенно затруднить проведение ремонта или обслуживания вне дилерских центров, а значит, повысить требования владельцев к техническому обслуживанию.
Внедрение подобных винтов - не только способ защиты автомобиля от несанкционированного политики, но и инструмент усиления контроля над сервисом. Перед выбором окажутся обычные автомеханики и рабочие без специального инструмента: либо обратиться к официальному дилеру, либо поискать обходные пути. Уже сейчас в профессиональных сообществах обсуждаются возможные варианты решения этой задачи, ведь практика показывает, что для любого нестандартного крепежа рано или поздно используются второстепенные инструменты.
Тем не менее, сам факт выдачи патента на такой крепеж вызывает вопросы о балансе между интересами производителя и правообладателем самостоятельного ремонта. С одной стороны, BMW стремится защитить свои автомобили от некачественного обслуживания и повысить безопасность. С другой стороны - подобные меры могут вызвать недовольство среди автолюбителей, привыкших к свободе выбора сервисов и самостоятельному ремонту. Как быстро и эффективно появляются альтернативные решения, покажет время. Но уже сейчас ясно: подход к обслуживанию автомобилей BMW может измениться, рынок сервисных услуг – классический с новыми вызовами.
Похожие материалы БМВ
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:49
Hyundai отзывает более 50 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания прицепа
Hyundai начал масштабный отзыв автомобилей в США. Причина - опасность короткого замыкания. Владельцам советуют быть осторожнее с парковкой. Подробности о бесплатном ремонте и рисках - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:43
Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили
Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.Читать далее
-
24.12.2025, 14:04
В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км
На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:27
Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года
С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:49
Hyundai отзывает более 50 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания прицепа
Hyundai начал масштабный отзыв автомобилей в США. Причина - опасность короткого замыкания. Владельцам советуют быть осторожнее с парковкой. Подробности о бесплатном ремонте и рисках - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:43
Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили
Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.Читать далее
-
24.12.2025, 14:04
В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км
На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:27
Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года
С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве