BMW придумала очень экологичную технологию, но она плохо пахнет
Фото: BMW
Высокоэффективная система, применяемая на калифорнийской ферме, вырабатывает вдвое больше электроэнергии, чем обычные генераторы, при том же количестве биогаза. Она не только производит энергию, но и нейтрализует вредный для окружающей среды навоз. Компания BMW надеется со временем распространить позитивный экологический опыт по всей территории США, обеспечивая водителей электрокаров по-настоящему чистой электроэнергией. Наряду с экологическими преимуществами этот проект станет еще одним источником дохода для фермеров и позволит BMW получить экологические бонусы.
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