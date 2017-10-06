6 октября 2017, 18:59

BMW привезет в Россию кроссоверы X2 и X7

В следующем году BMW планирует начать поставки на отечественный рынок компактного кроссовера X2 и флагманского внедорожника X7. Информацию об этом распространил вице-президент компании.
^
BMW привезет в Россию кроссоверы X2 и X7 BMW X7

Ранее мы писали
К премьере во Франкфурте, запланированной на 12 сентября, готовится новый большой внедорожник X7. Общественность ...
Читать далее
Пока обе модели знакомы автолюбителям только в виде концептов. Впервые прототип X2 был показан публике на Парижском автосалоне. В основу модели легла платформа UKL, на которой построен кроссовер X1. Создатели подготовили широкую моторную линейку, которая будет дополнена и механической коробкой передач, и «автоматом». Ожидается, что серийная версия будет готова к концу текущего года.

Новый флагман X-семейства дебютировал на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Инженеры компании сообщают, что для внедорожника была разработана собственная платформа CLAR. Серийная модель появится в 2018 году.

В настоящее время BMW не раскрыла подробности технического оснащения автомобилей. Скорее всего, покупателям будут доступны варианты с дизельными и гибридными моторами, а также с гибридной силовой установкой.

Новинки и концепт кары БМВ Икс 7

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа BMW X7
Объявления о продаже BMW X7
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 42 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW привезет в Россию кроссоверы X2 и X7
{{material_120863}}Пока обе модели знакомы автолюбителям только в виде концептов. Впервые прототип X2 был показан публике на Парижском автосалоне. В основу модели легла платформа UKL, на которой построен кроссовер X1. Создатели подготовили широкую моторную линейку, которая будет дополнена и механической коробкой передач, и «автоматом». Ожидается, что серийная версия будет готова к концу текущего года.Новый флагман X-семейства дебютировал на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Инженеры компании сообщают, что для внедорожника была разработана собственная платформа CLAR. Серийная модель появится в 2018 году. В настоящее время BMW не раскрыла подробности технического оснащения автомобилей. Скорее всего, покупателям будут доступны варианты с дизельными и гибридными моторами, а также с гибридной силовой установкой.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сочи Ярославль Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG