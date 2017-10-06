6 октября 2017, 18:59
BMW привезет в Россию кроссоверы X2 и X7
В следующем году BMW планирует начать поставки на отечественный рынок компактного кроссовера X2 и флагманского внедорожника X7. Информацию об этом распространил вице-президент компании.
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К премьере во Франкфурте, запланированной на 12 сентября, готовится новый большой внедорожник X7. Общественность ...Читать далее
Новый флагман X-семейства дебютировал на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. Инженеры компании сообщают, что для внедорожника была разработана собственная платформа CLAR. Серийная модель появится в 2018 году.
В настоящее время BMW не раскрыла подробности технического оснащения автомобилей. Скорее всего, покупателям будут доступны варианты с дизельными и гибридными моторами, а также с гибридной силовой установкой.
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Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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