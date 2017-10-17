17 октября 2017, 12:43

BMW привезет в Россию особую вариацию 7-Series

Компания BMW разработала спецверсию флагманского седана, предназначенную для российского рынка. Серия получила название edition Black Ice. Компания выпустит ограниченное количество автомобилей, которые будут доступны только под заказ.
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  BMW привезет в Россию особую вариацию 7-Series BMW 7 BMW привезет в Россию особую вариацию 7-Series BMW 7 BMW привезет в Россию особую вариацию 7-Series
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BMW 7 750Ld xDrive 3.0 AT
3 л, 400 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 4.7 с, 250 км/ч
5238 x 1902 x 1467 мм
полный
ДТ, 5.7 л на 100 км
7 660 000 руб
Все характеристики
Разработкой новинки марка занималась совместно с подразделением Individual. От серийной модели еdition Black Ice отличается особой внешностью и оформлением салона. Также для лимитированной версии предназначен расширенный список опций.

Кузов седана BMW Individual edition Black Ice окрашен колером «Морозный черный» металлик, который недоступен стандартным модификациям. Также автомобиль оснащен комплектом аэродинамических элементов черного цвета из пакета M Sport. Завершающей деталью экстерьера стали кованые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Оправдывая название, создатели выполнили внутреннее убранство в темных тонах. В салоне используется черная кожа Nappa, потолок обит алькантарой, а в качестве декоративных элементов используются планки «Черный рояльный лак».

Список дополнительных опций включает лазерную головную оптику, систему кругового обзора, функцию активного подавления кренов, адаптивные амортизаторы и систему автоматической парковки с дистанционным управлением.

Российским покупателям ограниченная серия BMW 7-Series Individual edition Black Ice будет доступна только по предварительному заказу. Стоимость седана начинается от 4 540 000 рублей.

Дизайн и тюнинг БМВ 7 серии, семерка

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Отзывы по теме
Форум BMW 7
Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
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BMW привезет в Россию особую вариацию 7-Series
{{params_57436}}Разработкой новинки марка занималась совместно с подразделением Individual. От серийной модели еdition Black Ice отличается особой внешностью и оформлением салона. Также для лимитированной версии предназначен расширенный список опций.Кузов седана BMW Individual edition Black Ice окрашен колером «Морозный черный» металлик, который недоступен стандартным модификациям. Также автомобиль оснащен комплектом аэродинамических элементов черного цвета из пакета M Sport. Завершающей деталью экстерьера стали кованые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.Оправдывая название, создатели выполнили внутреннее убранство в темных тонах. В салоне используется черная кожа Nappa, потолок обит алькантарой, а в качестве декоративных элементов используются планки «Черный рояльный лак».Список дополнительных опций включает лазерную головную оптику, систему кругового обзора, функцию активного подавления кренов, адаптивные амортизаторы и систему автоматической парковки с дистанционным управлением.Российским покупателям ограниченная серия BMW 7-Series Individual edition Black Ice будет доступна только по предварительному заказу. Стоимость седана начинается от 4 540 000 рублей.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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