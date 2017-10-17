BMW привезет в Россию особую вариацию 7-Series
|BMW 7 750Ld xDrive 3.0 AT
|3 л, 400 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 4.7 с, 250 км/ч
|5238 x 1902 x 1467 мм
|полный
|ДТ, 5.7 л на 100 км
|7 660 000 руб
|Все характеристики
Кузов седана BMW Individual edition Black Ice окрашен колером «Морозный черный» металлик, который недоступен стандартным модификациям. Также автомобиль оснащен комплектом аэродинамических элементов черного цвета из пакета M Sport. Завершающей деталью экстерьера стали кованые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Оправдывая название, создатели выполнили внутреннее убранство в темных тонах. В салоне используется черная кожа Nappa, потолок обит алькантарой, а в качестве декоративных элементов используются планки «Черный рояльный лак».
Список дополнительных опций включает лазерную головную оптику, систему кругового обзора, функцию активного подавления кренов, адаптивные амортизаторы и систему автоматической парковки с дистанционным управлением.
Российским покупателям ограниченная серия BMW 7-Series Individual edition Black Ice будет доступна только по предварительному заказу. Стоимость седана начинается от 4 540 000 рублей.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное